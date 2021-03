V „extrémním“ zimním tréninku se Bottas zaměřil na mentální přípravu

Také před jeho pátou sezónou u mistrovského Mercedesu je Bottasův cíl jasný: poprvé porazit svého týmového kolegu Lewise Hamiltona a získat svůj první titul mistra světa formule 1. V posledních dvou sezónách se musel spokojit s druhým místem.

Během zimní přestávky Bottas trávil čas v rodném Finsku a v Monaku, díky tomu mohl trénovat jak v zimě, tak v teplejších podmínkách.

Poté, co tým představil svůj letošní monopost W12, Bottas řekl, že se před novou sezónou cítí v dobré formě.

„Měl jsem správné množství volna, po kterém následovala další dobrá fáze fyzické přípravy. Z tohoto pohledu se cítím být velmi silný,“ řekl Bottas.

„Stejně tak psychicky. Mám pocit, že je v mém životě všechno v dobré rovnováze a teď si užívám, že jsem tady, jsem zaneprázdněn týmem a připravuji se na novou sezónu. Zatím je všechno perfektní.

„Samozřejmě nešlo úplně o dovolenou, je to také tvrdá práce při budování kondice a všeho dalšího. Ale podařilo se mi udělat spoustu věcí, které mě dělají šťastným. Byla tam spousta zimních tréninků, také poměrně extrémních, snažil jsem se udržet si finský 'Sisu' přístup a dělal jsem věci, které mě posilují. Bylo to dobré.“

Bottas vstoupil do loňské sezóny vítězně, v boji o titul však nedokázal s Hamiltonem držet krok. Zatímco k vítězství v Rakousku přidal Bottas už pouze triumf v Rusku, Hamilton při cestě za titulem získal dohromady 11 výher.

Fin věnoval během zimní přestávky velkou pozornost také psychice, aby byl z mentálního pohledu při každé velké ceně v co nejlepším rozpoložení.

„Mentálně se snažím být na každé velké ceně v nejlepší formě a snažím se ke každé jedné velké ceně přistupovat správně.“

Na dotaz Motorsport.com, na čem přesně pracoval a zda při tom využíval i mentálního kouče, však Bottas odpovědět nechtěl.

„Omlouvám se, že jsem nudný a neříkám mnoho informací, ale tohle je něco, na co raději nebudu odpovídat. Je to moje soukromá záležitost a také nechci sdílet všechny techniky. Jak jsem už řekl, přes zimu jsem se na to více soustředil a budu se tomu více věnovat i během sezóny. Pokud budu potřebovat, využiji odbornou pomoc. Pokud nebudu potřebovat pomoc, použiji zrcadlo,“ dodal Bottas.