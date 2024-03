V Džiddě vládl Fittipaldi

Dnešní startovní rošt hlavního závodu v Džiddě se musel obejít bez vítěze kvalifikace Bearmana, který si momentálně odbývá svůj debut ve formuli 1, kde ve Ferrari nahrazuje nemocného Carlose Sainze. Startu z pole position se tak dočkal druhý Maini, který přišel kvůli diskvalifikaci o pole position minulý týden.

Na druhé místo se dnes postavil stále se zlepšující Crawford. Dále pak Martins, Fittipaldi, Antonelli, Hauger, Hadjar, Verschoor. Naopak se v kvalifikaci vůbec nedařilo nejúspěšnějšímu pilotovy z Bahrajnu Maloneymu. Trápily ho problémy s hydraulikou a do obou závodu tak tento víkend startoval patnáctý. I tak se ale dokázal v sobotním sprintu posunout na čtvrté místo.

Staněk stejně jako včera startoval jedenáctý.

Po zhasnutí červených světel hned Maini všem poodjel. Na druhé pozici se udržel Crawford, Fittipaldi se posunul na třetí místo a na čtvrté Antonelli. Martins se propadl na místo páté.

Velká smůla postihla Romana Staňka. Marti se po kontaktu s Aronem roztočil na trati, urazil Colapintovi kus předního křídla a Staněk byl nucen prudce brzdit, kvůli čemuž mu patrně zhasnul motor. Pro Staňka i Martiho závod skončil. Na trať musel vyjet safety car.

Po restartu si Maini udržel vedení. Jelikož super měkké pneumatiky mají v Džiddě malou životnost, již v sedmém kole se vydal do boxů druhý Crawford, Hauger, Verschoor, Aron a další.

Maini se zatím vepředu snažil navýšit svůj náskok a o další kolo později zajel ke svým mechanikům i on. Následoval ho Fittipaldi, Antonelli, Hadjar, Martins a Maloney.

Mainimu, Fittipaldimu a Antonellimu se podařilo vrátit před Crawfordem a drželi tak virtuální vedení v závodě. Na čele jezdila zatím nestavějící trojice Correa, Cordeel a Barnard.

Crawford se rozhodl využít svých zahřátějších pneumatika a vydal se do útoku na Antonelliho. Čímž všem fanouškům na několik kol poskytl parádní podívanou. Ač je Antonelli nováček bez zkušeností, rozhodně se nedal lehko a několikrát si s Crawfordem prohodili pozice. Jejich vzájemného souboje využil Hadjar a přilepil se na zadní křídlo vozu Prema. Nakonec pilot Camposu italského mladíka zdolal a vydal se útočit na Crawforda.

Mezitím jsme ale byli svědky bitvy o vítězství. Fittipaldi překonal Mainiho a ujal se virtuálního vedení v závodě.

Pak se ale do hodin dostal Colapinto a jelikož zůstal s vypnutým motorem stát nebezpečně na trati, do závodu vyjel safety car. Navíc vedl piloty boxovou uličkou. Teď se naskytla velká šance pro zatím nestavějící vedoucí trojici Correa – Cordeel – Barnard. Do cíle však ještě zbývalo 11 kol, což podle všeho super soft pneumatiky neměly vydržet. Proto se Correa rozhodl ještě nestavět.

Oba stavějící piloty se stihli vrátit včas, takže při restartu pořadí na čele vypadalo Correa, Cordeel, Barnard, Maini, Fittipaldi. Přičemž zastávka v boxech čekala už jen Correu.

Barnardova sláva netrvala dlouho. Při restartu byl překonán Fittipaldim a pak se rychle propadal polem zpět, vyjel z trati a dostal se mimo bodované pozice. Opačně to však vypadalo s Cordeelem, jehož dosavadní nejlepší výsledek ve formuli 2 bylo páté místo. Když se mu zahřály nové pneumatiky, pustil se do útoku na Correu a ujal se vedení v závodě!

Ale k vedoucí dvojici se velmi rychle začal přibližovat Fittipaldi. Oba piloty na alternativní strategii dokázal předjet najednou a objevil se tak v čele závodu.

Čtyři kola před cílem měly Cordeelovy pneumatiky již to nejlepší za sebou. Předjel ho tak zpět Correa a pak i Maini.

Tři kola před cílem ale již musel Correa do boxů. A ukázalo se, že nevyužité pistopy za safetycaru se mu vážně nevyplatily. Na trať se vrátil na čtrnáctém místě jako předposlední. Zato Cordeel byl blízko zisku svého prvního pódiového umístění.

Ale to by se dvě kola před cílem nesměl probrat šestý Hauger. Ten nejdříve zdolal Antonelliho a zatímco Fittipaldi s velkým náskokem projížděl pod šachovnicovou vlajkou, strhla se bitva o třetí místo. Soupeřili mezi sebou Cordeel, Crawford a Hauger. Nakonec se rozhodlo až na cílové čáře. Třetí místo pro sebe uzmul Hauger, čtvrtý dojel Crawford a pátý Cordeel.

Největší pozornosti si ale užíval Enzo Fititpaldi, který získal své první vítězství v hlavním závodě. Zároveň se jednalo o druhé vítězství pro jeho novou stáj Van Amersfoort Racing.

Maloney dokončil závod jako sedmý a z Džiddy tak stále odjíždí v čele šampionátu. Vede o patnáct bodů před Fittipaldim. Na třetím místě prozatímního pořadí je Hauger.

Teď čeká formuli 2 dvoutýdenní přestávka, než se přesune ke svému třetímu závodnímu víkendu do Austrálie.

Výsledky