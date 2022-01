V Džiddě plánují drobné úpravy městského okruhu

6174 metrů dlouhý městský okruh je plný rychlých zatáček a esíček. Kvůli betonovým zdem, které lemují okruh, je ale pro jezdce náročné reagovat na nebezpečí, které před nimi vznikne.

Během druhého restartu loňského závodu došlo k hromadné nehodě. Po kontaktu s Charlesem Leclercem se roztočil Sergio Pérez. Když se k nehodě blížil George Russell, sešlápl brzdu, na což už nestihl reagovat za ním jedoucí Nikita Mazepin, který nevěděl o tom, že se před ním stala nehoda, a zezadu do Russella narazil.

Letos se v Saúdské Arábii pojede už na začátku sezóny na konci března, necelé čtyři měsíce po loňském závodě.

„Pro náš druhý ročník jsme se snažili zlepšit některé oblasti. Zaprvé dojde k jedné nebo dvěma drobným změnám na okruhu,“ řekl šéf Velké ceny Saúdské Arábie Martin Whitaker.

„Tyto úpravy přímo souvisí s tím, co jezdci vidí z kokpitu. Jsou to drobné práce, ale pomůže to zlepšit výhled v některých zatáčkách. A zadruhé provedeme drobné úpravy bariér.“

Okruh v Džiddě byl postaven v rekordně krátkém čase. Část infrastruktury přitom ještě v době konání závodu nebyla dokončena.

„Pracujeme na několika oblastech, abychom vylepšili zážitek fanouškům, kteří se v březnu vrátí. Plánujeme trochu přesunout některé tribuny, abychom vylepšili viditelnost pro diváky, zároveň je chceme zvětšit a vytvořit fan zónu, která se ukázala být velmi oblíbená.

„Všechno jsme museli připravit v krátkém čase, ale teď i s krátkým časem před druhým závodem jsme v lepší pozici, abychom pochopili naše nedostatky.

„Kvůli naší lokalitě toho nemůžeme změnit příliš mnoho, protože okruh je postaven na úzkém pruhu pevniny u moře, ale zkoumáme vjezd a výjezd na okruh. Kvůli tomu byla problémem dopravní situace, což způsobovalo zbytečná zpoždění.“