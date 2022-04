V dohledné době nic zásadního nechystáme, říká Russell

„Je příjemné překvapení, že jsem druhý v šampionátu, ale jak jsem řekl dříve, je to zásluha týmu, že mám zatím velmi spolehlivé auto,“ řekl Russell.

„Určitě to není založeno na rychlosti, ale myslím, že to byl slušný začátek sezony z hlediska toho, jak se nám podařilo optimalizovat náš nedostatečný výkon. Myslím, že v každém závodě, který jsme absolvovali, jsme skutečně maximalizovali možný výsledek. Nemyslím si, že bychom jako tým mohli na některém z okruhů dosáhnout lepšího výsledku. Myslím, že je to pozitivní stránka věci, ale bohužel se v dohledné době nic zásadního nechystá. Nestane se to ze dne na den, bude to trvat řadu závodů.“

„Půjde o drobnosti, postupné kroky, ale uvědomujeme si, že naši soupeři budou dělat totéž, takže zvenčí nemusí být jasné, že jsme udělali pokrok, protože Ferrari a Red Bull budou dělat pokrok také.“

Russell je po třech závodech nejen druhý ale také před Hamiltonem. „Tyto drobnosti v celkovém měřítku mnoho neznamenají. Samozřejmě, že každý chce skončit před svým týmovým kolegou, ale Lewis a já nemáme zájem bojovat o páté, šesté místo. Chceme pracovat společně, abychom snížili ztrátu, takže se nebudu zlobit, když bude přede mnou, nebude se zlobit, když budu před ním. V tuto chvíli se tím příliš nezabýváme.“

Russell uvedl, že současná situace je pro něj trochu nezvyklá. U Williamsu byl v jiné situaci, než ve které je dnes.

„V podstatě jsme nebojovali o body, nebojovali jsme o nic zásadního. Jediné uspokojení, které jste mohli získat, byly vaše výsledky v porovnání s vaším týmovým kolegou. Ale tady máme širší obrázek. A dlouhá hra, kterou musíme hrát, je dohnat tyhle kluky, protože jsme tu proto, abychom vyhrávali.“