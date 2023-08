V dnešní době by pro Haas bylo nereálné stát se novým týmem, tvrdí Steiner

Šéf Haasu Guenther Steiner si myslí, že dnes by se jím vedený tým mohl k F1 připojit jen velmi těžko.

Když před sedmi lety rozšířil tým Haas startovní pole F1 a stal se jedenáctým týmem, příliš vášnivé diskuze to tehdy nevyvovalo.

Nyní je však situace jiná a týmy jsou poměrně zásadně proti tomu, aby se navyšoval jejich počet. Je to dáno především tím, že hodnota místenky v F1 za poslední roky vzrostla, čehož si jsou týmy vědomy a nechtějí se proto o tuto exkluzivitu dělit s někým dalším.

Mezinárodní automobilová federace má nicméně jiný názor, a proto nedávno vypsala výběrové řízení pro nové zájemce o vstup do F1, ze kterého by měli (ale nemusí) vzejít noví účastníci mistrovství světa.

V souvislosti s možným příchodem nových týmů boss Haasu Guenther Steiner uvedl, že by stáj, kterou reprezentuje, do F1 dnes již vstoupit nemohla.

„Ne, to není možné, jelikož se tento sport hodně změnil. Kdybyste v současné době začínali jako soukromý tým, tak byste se do F1 nepřipojili,“ uvedl Steiner, kterého cituje Autosport.

Jako důkaz toho, jak těžké je dnes v F1 začít, zmínil Steiner automobilku Audi, která se raději vydala cestou odkoupení existujícího týmu, než aby začínala stavět stáj tzv. na zelené louce.

„Volkswagen je velmi silný. Dlouho závodili, ani nevím kolikrát vyhráli Le Mans. O sportu vědí své, když se rozhodli, že nebudou dělat nový tým, ale že ho koupí,“ poukázal Ital. „Tým je teď velmi těžké vybudovat. Je to také riziko.“

Steiner rovněž tvrdí, že nebude lehké přesvědčit FOM (Formula One Management, společnost, která F1 řídí) k tomu, aby se k přijetí nového týmu uvolila.

„Jaký bude mít nový tým přínos, když řekneme všichni ano? Bude to také logisticky náročné. Pokud k tomu dojde, bude to velmi obtížné v mnoha dalších věcech, a to i v případě, že by to pro nás ve výsledku bylo přínosem,“ sdílel svůj pohled Steiner a zároveň dodal, že možné přijetí nového týmu je čistě v kompetenci FIA a FOM.