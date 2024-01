V dětství měl Čou všude plakáty Fernanda Alonsa. O mnoho let později debutoval ve F1 v jeho voze

„Byl jsem dlouho jeho fanouškem. A stále jím jsem. Chodil jsem na každou Velkou cenu Číny a chodil bych na ni i teď, kdybych nezávodil,“ uvedl Čou Kuan-jü v článku pro The Players' Tribune.

„Kdybych vás mohl vzít s sebou do minulosti a ukázat vám svůj pokoj z doby, kdy jsem byl malý kluk, tak byste se hodně nasmáli. Po stěnách jsem měl plakáty Fernanda Alonsa. Vypadal jako pokoj teenagera, který zbožňuje svou oblíbenou popovou hvězdu.“

„Sledoval jsem závody v televizi ve všech možných časech. Hlasitost jsem měl na minimu, protože rodiče spali o pár pokojů vedle. A snil jsem. Sbíral jsem ze stolu svá oblíbená autíčka na hraní a tlačil je po koberci, zatímco jsem sledoval, jak Michael, Fernando a Kimi vyhrávají závody.“

Čou dnes jezdí za tým Stake, Alonso je u Astonu Martin. Oba se ale v roce 2021 potkali v Alpine. Alonso byl závodním jezdcem a Čou členem jezdecké akademie.

Čínský mladík má na kontě 44 startů ve formuli 1 ale 45 účastí ve víkendech královny motorsportu. Rozdíl dělá Velká cena Rakouska 2021. Čou nastoupil do prvního tréninku za Alpine – ve voze Fernanda Alonsa!



Čou Kuan-jü ve voze Alpine v prvním tréninku na Grand Prix Rakouska 2021.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon

„V té době jsem byl ještě ve F2, ale opravdu jsem doufal, že pro příští rok dostanu místo ve F1,“ uvedl Čou. „Alpine mi nabídl trénink, a to ve Fernandově voze. V jeho autě.“

„Viděl jsem ho vyhrát v Číně, když mi bylo šest let. Pomáhal jsem mámě rozvěsit všechny ty plakáty v mém pokoji. Během své motokárové kariéry jsem nosil kopii jeho helmy. Byl to můj vzor. A můj první víkend ve F1 byl v jeho autě. Byl to neskutečný pocit.“

„Procházel jsem se s ním a s týmem po trati. Ptal jsem se ho, na co jsem mohl, a on byl neuvěřitelně milý. Řekl mi, abych se neomezoval, abych si to tam užíval – abych dělal to, co umím. Večer před závodem mi napsal a dal mi vědět, že se na něj můžu kdykoli obrátit.“



Procházka po trati před GP Rakouska 2021.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon

„Druhý den jsem sedl do auta a podíval se na volant a říkal si: ‚Tohle je volant Fernanda Alonsa‘. Trénink uběhlo jako voda.“

„Vzpomínám si, jak mi můj inženýr při ochlazovacím kole řekl čas Hamiltona, že Vettel jede letmé kolo, a já se musel štípnout. Měl jsem pocit, že jsem tak blízko všemu, co jsem chtěl. Přinutilo mě to ještě víc tlačit na pilu.“