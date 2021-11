V Číně se příští rok nepojede. Okruh ale prodloužil smlouvu

V Číně debutovala F1 v roce 2004. Naposledy se tam jelo v roce 2019, kdy tam F1 oslavila 1000. závod.

V příštím roce se v Číně kvůli pokračující pandemii a restrikcím nepojede. F1 však doufá, že se do země vrátí co nejdříve. Včera večer mexického času potvrdila, že s Šanghají prodloužila smlouvu do roku 2025.

„Je to skvělá zpráva pro všechny naše fanoušky v Číně a jsme rádi, že můžeme oznámit tuto dohodu, díky níž budeme v Šanghaji závodit až do roku 2025,“ uvedl Stefano Domenicali.

„Naše partnerství s promotérem Juss Sports je neuvěřitelně silné a těšíme se na pokračování naší dlouhodobé spolupráce. Všichni jsme sice zklamaní, že jsme kvůli probíhající pandemii nemohli Čínu zařadit do kalendáře na rok 2022 , ale jakmile to podmínky dovolí, bude Čína do kalendáře opět zařazena.“