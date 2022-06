V chaotickém závodě se toho může stát hodně, doufá sedmý Hamilton

Brit skončil v kvalifikaci na sedmé pozici, dvě příčky za týmovým kolegou Georgem Russellem. Nejrychlejší Charles Leclerc zajel městský okruh v Baku o 1,565 tisícin sekundy rychleji.

Dá se proto předpokládat, že rychlostně nebude Mercedes na nejrychlejší stačit. Dramatické závody a nehody, které Baku přináší, nicméně mohou Mercedesu dát příležitost bojovat s piloty na čele.

„Je hodně na co se těšit, tohle je zrádný a chaotický závod, hodně se toho může stát. Jsme v nejlepší desítce,“ řekl Hamilton.

„Byla to velmi těžká kvalifikaci, protože jsme museli neustále tlačit. Máme velmi, velmi malé rozmezí, ve kterém můžeme pracovat s autem a každá věc, kterou zkusíme, nám nedá to, co chceme.

„Děláme spoustu změn, vždy ale přicházíme se stejnými závěry, a to poskakování, které nám bere hodně z výkonnosti.“