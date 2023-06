V češtině vychází první kniha o Maxi Verstappenovi

Na pulty českých knihkupectví dorazila novinka z prostředí formule 1. Do rukou fanoušků se dostává vůbec první titul v češtině o současné hvězdě a mistrovi světa z posledních dvou let Maxi Verstappenovi.

Kniha s názvem Max - Nizozemský mistr formule 1 od Andrého Hoogebooma přináší příběh chlapce, který byl předurčen k závodění, jelikož na okruzích se proháněli už jeho rodiče Jos Verstappen a Sophie Kumpen.

Max Verstappen do formule 1 vstoupil jako teprve 17letý, v 18 letech získal první vítězství a v pouhých 24 letech se stal poprvé mistrem světa. A vloni svůj titul - už s větším přehledem - obhájil. A letos? Sbírá jeden triumf za druhým a opět s neporazitelným red bullem vyhrál šest z prvních osmi závodů, v těch zbylých dvou pak triumfoval jeho týmový kolega Sergio Pérez.

Jde o další knihu z prostředí motorsportu a formule 1, kterou si mohou fanoušci vychutnat v českém překladu.

Z nejnovějších titulů v českém jazyce můžeme připomenout například biografii trojnásobného mistra světa Nikiho Laudy (Životopis Niki Lauda), autobiografii manažera sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera Williho Webera (S benzínem v krvi) nebo pohled na formuli 1 z perspektivy mechanika, který přinesl Marc 'Elvis' Priestley knihou Mechanik.

O Maxi Verstappenovi již dříve vyšla kniha v angličtině - Max Verstappen: The Inside Track on a Formula One Star od Jamese Graye.