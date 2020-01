V březnu bude mít premiéru dokument o bývalém šéfovi FIA Maxi Mosleym

Film s názvem Mosley bude mít světovou premiéru na filmovém festivalu v Manchesteru 8. března. Tvůrci již vydali také trailer.

Snímek se nebojí ukázat také kontroverzní témata. Ukazuje například Mosleyho vztah se svým otcem Oswaldem, který byl před druhou světovou válkou zakladatelem fašistické strany v Británii. Bude vyprávět také o jeho kauze, která znamenala konec jeho kariéry a ve které žaloval bulvární noviny News of the World. Ty informovaly o nacisticko-sexuálních orgiích, kterých se Mosley účastnil. Mosley soud vyhrál.

Producentem filmu je Paul Crowder. Režie filmu se ujal Michael Shevloff, který stojí také za snímkem 1: Life at the Limit, který se zaměřoval na bezpečnost ve F1 a práci profesora Sida Watkinse.

Kromě Mosleyho se ve filmu objeví také Bernie Ecclestone, Jean Todt, Flavio Briatore, Gerhard Berger a Mosleyho spolupracovník v Marchi Robin Herd.

„Mělo to být o tom, jak nehody Ayrtona Senny a Rolanda Ratzenbergera v roce 1994 vedly k vzniku Euro NCAP (konsorcium, které provádí nárazové zkoušky automobilů) a celkově o revoluci v automobilové bezpečnosti. Je to celkem zajímavý příběh, o kterém mnoho lidí neví. Postupně se to však rozšířilo na něco, co bude více o mně,“ řekl Mosley pro Motorsport.com.

„Je v tom všechno, včetně News of the World a o tom, co se stalo poté. Zajímavý je rozhovor s Berniem, kde rozebírají, na čí byl straně, když vyšla najevo ta zpráva,“ dodává.

„Někdo se ptal, zda tam bude i to, jak byl Hitler hostem na svatbě mých rodičů. Odpověď zní ano. Bude tam i jeden nebo dva prvky, které bych vyškrtl, kdybych o tom rozhodoval. Pak by to ale přišlo o celou pointu, musí to být nezávislé.“

Na své si však podle Mosleyho přijdou i fanoušci motorsportu.

„Pro lidi zajímající se o motorsportu to bude zajímavé, protože tam bude spousta starých záběrů. Některé věci o Marchi, na které jsem zapomněl nebo jsem je vůbec neviděl. Je těžké to všechno dostat do hodiny a půl. Je to trochu jako s mou knihou. Napsal jsem ji a pak jsem musel vyškrtnout 20 000 slov, protože to bylo až příliš dlouhé.“

Foto: Getty Images / Paul Gilham