V Brazílii jsme neměli nejrychlejší auto, říká Wolff. V Abú Dhabí si chce Mercedes zpravit chuť

Toto Wolff v Brazílii poprvé po mnoha letech chyběl. A asi udělal dobře. Mercedes nezažil zrovna dobrý víkend. Valtteri Bottas musel ze závodu odstoupit, Hamilton byl penalizovaný, takže skončil na sedmém místě.

„Brazílie pro nás byla zklamáním,“ řekl Wolff pro web týmu. „Neměli jsme nejrychlejší auto na trati a kvůli vlastním chybám jsme ztratili spoustu bodů.“

„Analyzovali jsme, co se pokazilo, a to jak z hlediska naší spolehlivosti, tak z hlediska rozhodnutí během závodu, abychom se ujistili, že je již nezopakujeme.“

„Pro celý tým to byla dobrá zkušenost a něco, co nás z dlouhodobého hlediska posílí.“

„Nedostatečná výkonnost v Brazílii znamená, že jedeme do Abú Dhabí s cílem to napravit. Yas Marina pro nás byla v posledních letech dobrým okruhem a budeme usilovat o to, abychom v tom pokračovali.“

„Závod je pro nás poslední příležitostí přidat další vítězství na konto vozu W10 a také poslední šance, jak před zimní přestávkou poskytnout fanouškům skvělou show.“

Podle Wolffa byla letošní sezóna z emočního hlediska hodně turbulentní.

„Tato sezóna pro nás byla skutečnou horskou dráhou. Na trati jsme viděli skvělé souboje a soupeření se nám líbilo. Jsme velmi hrdí na to, že jsme se dostali na vrchol a šestým titulem v řadě se nám podařilo zapsat jméno Mercedesu do historických knih formule 1.“

„Na druhé straně to byl neuvěřitelně těžký rok, ve kterém jsme se museli rozloučit s příliš velkým počtem přátel.“

„Tvrdě nás zasáhly odchody Charlieho, Nikiho a Anthoina, stejně jako důležitých členů našeho týmu, které jsme letos tragicky ztratili.“

„Niki zanechal v Mercedesu prázdnotu, kterou nikdy nedokážeme zacelit. Byl zdrojem inspirace, hlasem rozumu, ale hlavně skvělý přítel. Doufáme, že by na nás byl Niki hrdý.“

