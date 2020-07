V boji s Hamiltonem je nutné zkoušet i psychologické hry, radí Bottasovi Hill

Valtteri Bottas odstartoval odloženou sezonu 2020 výborně – Grand Prix Rakouska na Red Bull Ringu vyhrál, o týden později skončil na stejném místě druhý ve Velké ceně Štýrska a po dvou závodech vedl pořadí šampionátu.

Z čela jezdeckého žebříčku ho až po maďarské Velké ceně na Hungaroringu sesadil druhou výhrou v řadě Lewis Hamilton, Bottas je však jediným pilotem, který se v tomto roce podíval na pódium po každém z odjetých závodů.

Jeho konzistentnost z něj dělá prakticky jediného konkurenta pro Hamiltona, který aktuálně vede před Bottasem průběžné pořadí mistrovství světa o pět bodů. Třetí Max Verstappen má po pouhých třech závodech už třicetibodové manko.

Sebastian Vettel po závodním víkendu v Maďarsku prohlásil, že Bottas je jediný, kdo v této sezoně může Hamiltona zastavit. S tímto názorem souhlasí mistr světa z roku 1996 Damon Hill, podle kterého bude Fin pro úspěch potřebovat i využití psychologických her.

„Musí přijít na to, jak dostat Hamiltona pod tlak,“ rozpovídal se Hill na toto téma pro podcast F1 Nation.

„Pokud to znamená využít k tomu psychiku tak, jak to dělával Nico (Rosberg; pozn. red.), aby Lewis ztratil půdu pod nohama, tak by to měl možná zkusit,“ radí devětapadesátiletý Brit Bottasovi.

„Je to hledání cesty k otevření další úrovně. Nevím, jestli něčeho takového lze psychicky dosáhnout. Myslím si, že každý jezdec další úroveň má, jen ji třeba neotevře.“

„Ale lidé jako Lewis se tam dokážou dostat. Navíc možná mají ještě další úroveň, jejíž existenci si neuvědomují. To je na tom to důležité.“

„Nevím, jestli je Lewis pod takovým tlakem. Valtteriho příliš neznám, bude ale muset najít něco navíc, někde se inspirovat.“

„Upřímně ale nevím, co je třeba udělat pro rozhození Lewise. Vypadá celkem neporazitelně.“