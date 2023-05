V Barceloně skončily třídenní testy formule 2

V Barceloně se konaly testy formule 2. Zářil Doohan i Pourchaire.

Tento týden se od středy do pátku na okruhu Circuit de Catalunya poblíž Barcelony konaly vnitrosezonní testy formule 2. Na stejném okruhu čeká formuli 2 za tři týdny i závodní víkend.

Tři testovací dny vyzdvihly do popředí hlavně Jacka Doohana. Testovací pilot Alpine a loňský vítěz tří závodů zůstává letos poměrně za očekáváními. Kromě druhého místa v Džiddě se mu v závodech příliš nedaří a momentálně mu patří třinácté místo průběžného pořadí. Přitom v právě skončených testech vévodil výsledkovým tabulkám hned dvakrát.

První den ukázal svůj potenciál Doohan

Ráno prvního dne testů se o první pozice sice ještě přetahovali piloti Camposu. Kush Maini vedl s časem 1:27,101 a následně ho překonal jeho týmový kolega Ralph Boschung s hodnotou 1:26,277. Pak už se ale do čela dostal Doohan, který na konci dopoledne dokázal svůj čas vylepšit až na 1:25,723. Následně byly testy přerušeny červenou vlajkou, jelikož Hauger uvízl v kačírku. Čtrnáct minut před koncem se do čela podařilo dostat Daruvalovi. V posledních minutách se ale na první příčku opět vrátil Maini s časem 1:24.943.

Na začátku odpolední části se alespoň trochu blýskl jinak slabý Trident. Novalak zajel první nejrychlejší čas 1:27,184 a druhý Staněk byl o 0,272 sekundy pomalejší. Poté ale dvojici italského týmu překonal Bearman s časem 1:26.860. Chvíli se do čela podíval i Enzo Fititpaldi. Následně se ale jeho kolega Maloney postaral o červenou vlajku, když po otočce zůstal stát na trati. Poté vedení pro Dams převzal Iwasa. Za odpoledne se na čele ještě stihli prostřídat Fittipaldi, Vesti a Hadjar. V poslední hodině se Doohanovi podařilo zajet zatím nejlepší čas toho dne 1:24,486 a převzal místo v čele výsledkových tabulek. Navíc v závěru dokázal tento čas ještě vylepšit na hodnotu 1:24,177. Z čehož se stal nejlepší čas celého prvního testovacího dne. Jeho nejbližší soupeř z Premy Bearman byl pomalejší téměř o půl sekundy s časem 1:24,624. Třetí pozice v konečných tabulkách patřila Vestimu.

Ani při testování nešlo pro Romana Staňka vše podle plánu. V dopolední části mu patřil osmnáctý čas, v odpolední až devatenáctý



Doohan letos zůstává za očekáváními. V Barceloně ale ukázal, že potřebnou rychlost má.

První desítka středečního testovacího dne:

1. Jack Doohan - 1:24.177

2. Oliver Bearman - 1:24.624

3. Frederik Vesti - 1:24.742

4. Enzo Fittipaldi - 1:24.810

5. Amaury Cordeel - 1:24.904

6. Kush Maini - 1:24.943

7. Jehan Daruvala - 1:24.955

8. Ralph Boschung - 1:25.048

9. Richard Verschoor - 1:25.058

10. Zane Maloney - 1:25.290

...

22. Roman Staněk - 1:26.762

I druhý den patřil pilotovi Virtuosi

Když se podíváme na čelo výsledkových tabulek z druhého dne testů v Barceloně, přesně kopírují výsledky prvního dne. Dopoledne byl nejrychlejší Maini z Camposu a odpoledne opět Doohan se svým vozem Virtuosi, znovu se stal i nejrychlejším pilotem dne.

Ranní část druhého dne testů se odjela za mokra. Ze začátku proto na trati kroužil jen Benavidas, ke kterému se následně přidali piloti Tridentu. Novalak však na mokrou trať doplatil, skončil v kačírku a postaral se o první červenou vlajku dne. Poté déšť ještě zesílil. To už se na trať vydali i ostatní piloti. Další kdo na nepříznivé podmínky doplatil byl Crawford,na mokré trati uklouzl a též uvízl v únikové zóně. I zde musely být vyvěšeny červené vlajky. Až po hodině se jako první pod hranici 1:40 dokázal dostat Martins s časem 1:39,969. Tento čas později dokázal zlepšit Pourchaire na 1:38,945.

Dopoledne se objevily další čtyři červené vlajku v podání Nissaniho, Haugera, Fittipaldiho a Boschunga. Asi půl hodiny před koncem začala trať konečně osychat. V samotném závěru se tak Maini odvážil přezout na pneumatiky do sucha. Tímto krokem si dokázal zajistit nejrychlejší čas dopolední části 1:28,049. Půl sekundy za ním skončil Leclerc, který též vsadil na hladké pneumatiky. Třetí skončil Roman Staněk, ale jelikož ten na pneumatikách do sucha nevyjel, tak s časem 1:35.287 zaostával za Mainim o více než 7 sekund na kolo.

Odpoledne na okruhu u Barcelony přivítalo piloty již suchou tratí. Přišla tak šance si zkoušet simulace závodů a sbírat co nejvíce kilometrů. První nejrychlejší čas stanovil Nissany s hodnotou 1:27,316. Rychle ho však překonal Boschung. O první červenou vlajku odpoledne se postaral Crawford, když skončil hluboko v kačírku. Ještě jednu červenou vlajku přidal Doohan, ale jinak odpoledne probíhalo poměrně poklidně.

Hodinu před koncem se do čela podařilo dostat Staňkovi s časem 1:26,500. Pak se ale pořadí na čele ještě několikrát prostřídalo. Až pět minut před koncem dokázal získat nejrychlejší čas dne opět Doohan s hodnotu 1:24,318. Druhý skončil Vesti, třetí Pourchaire. Staňkovi tentokrát patřil patnáctý nejlepší čas.





Roman Staněk se sice na chvíli objevil v čele, jinak ale vůz Trident již není, co býval loni.

První desítka čtvrtečního testovacího dne:

1. Jack Doohan - 1:24.318

2. Frederik Vesti - 1:24.466

3. Théo Pourchaire - 1:24.565

4. Jehan Daruvala - 1:24.722

5. Victor Martins - 1:24.866

6. Enzo Fittipaldi - 1:24.872

7. Dennis Hauger - 1:24.880

8. Zane Maloney - 1:25.200

9. Isack Hadjar- 1:25.244

10. Clément Novalak - 1:25.246

...

15. Roman Staněk- 1:25.455

Nakonec byl ale tím nejrychlejším Pourchaire

Poslední den testů se týmy dopoledne opět rozhodly věnovat závodním simulacím. Ovšem jen co se piloti vydali na trať, byla vyvěšena červená vlajka, poté co Pourchaire nezvládl své studené pneumatiky. Z tohoto nepříjemného momentu se však dokázal rychle vzpamatovat a zajel nejrychlejší čas 1:24.852, s kterým vydržel na čele tabulek první půl hodinu. Následovala další červená vlajka, tentokrát kvůli Boschungovi. Když se piloti znovu vrátili na trať, podařilo se Pourchairemu jako vůbec prvnímu pilotovi těchto testů dostat na hodnotu 1,23. Jeho čas byl 1:23,943. Po zbytek ranní části ani celého dne ho již nikdo nedokázal překonat. Pourchaire si tak zajistil úplně nejrychlejší čas těchto testů. Druhý o šest desetin pomalejší čas 1:24.595 patřil Martinsovi. Jako třetí skončil v časové tabulce Iwasa. Staňkovi se tentokrát podařilo zajet osmý nejrychlejší čas s hodnotou 1:25.539.

V odpolední části se opět na Circuit de Catalunya přihnal déšť. Na trať tedy piloti příliš nepospíchali. Až po 45 minutách nastavil první nejrychlejší čas Roman Staněk s hodnotou 1:37.435. Následně byla vyvěšena červená vlajka kvůli Iwasovi. Než se dalo vše do pořádku, zbývala poslední hodina a padesát minut do konce. V tu dobu se jako první na pneumatikách do sucha na trať odvážil Crawford. Na chvíli se tak dostal na první příčku tabulek. Ještě rychlejší však byl Nissany. Hodinu a půl před koncem stanovil čas 1:27,626. Ten se mu ještě následně podařilo snížit na 1:26,453. Čtyřicet pět minut před koncem testů znovu začalo pršet a všichni piloti se vrátili zpět do boxů. I když to na konci ještě několik pilotů na trati zkoušelo na mokrých pneumatikách, ve špatných podmínkách neměli šanci zajet reprezentativní čas. Pilot PHM se tak na čele časových tabulek už udržel až do konce. Jako druhý skončil Novalak a třetí Hauger. Staněk zakončil testy na 14. místě.

Vozy F2 se na trati znovu objeví již příští týden, kdy je čeká závodní víkend v Imole.



Poslední propršenou část testů zakončil na čele Nissany.

První destíka pátečního testovacího dne:

1.Theo Pourchraire - 1:23.943

2. Victor Martins - 1:24.595

3. Aymu Iwasa - 1:24.762

4. Arthur Leclerc - 1:24.851

5. Kush Maini - 1:25.050

6. Ralph Boschung - 1:25.138

7. Richard Verschoor - 1:25.346

8. Roman Staněk- 1:25.539

9. Juan Manuel Correa - 1:25.819

10. Dennis Hauger - 1:25.915