V Baku to nebyla vina Pirelli, má jasno Hamilton. Verstappen to vidí jinak

Podle Pirelli souvisely defekty u Verstappena a Strolla v Baku s „provozními podmínkami“. FIA od nadcházejícího víkendu upravila pravidla ohledně tlaků a teplot pneumatik.

„Každý víkend, kdykoli dojde k poruše, vždy zvýší tlak, takže to o něčem vypovídá,“ řekl Lewis Hamilton.

„Nejčastěji je to tím, že pneumatiky nejsou provozovány pod tlakem, který je požadován. My jsme s pneumatikami problém neměli. Letos odvedli s pneumatikami skvělou práci, jsou robustnější než dříve. Myslím, že v tomto konkrétním případě není chyba na straně Pirelli.“

Hamilton uvedl, že vítá zvýšené kontroly pneumatik, které FIA zavádí na okruhu Paula Ricarda, protože podle něj řídící orgán v minulosti nebyl dostatečně důsledný při kontrole možných porušení pravidel.

„Nakonec je vždy prioritou bezpečnost. Pro mě a pro můj tým byla stanovena jasná pravidla a pokyny, ve kterých se musíme pohybovat. Přirozeně mě velmi překvapilo, že je FIA musela vyjasnit, z čehož si samozřejmě můžete vyvodit, co chcete.“

„Jsem rád, že uznali, že to musí vyjasnit, a myslím, že od této chvíle je opravdu důležité, jak to budou hlídat, protože nehlídali, jak se používají pneumatiky, tlak v pneumatikách, teplotu pneumatik. To musíme dělat lépe.“

„Je skvělé, že vydali technickou směrnici, ale teď jde o akci. Potřebujeme, aby se to opravdu dodržovalo a byli opravdu ostražití, aby se zajistilo, že to bude stejné napříč celým startovním polem.“

Nemohou vinu svalovat na nás, říká Verstappen

Hamilton naznačil, že FIA musela pravidla „vyjasnit“, protože je někteří nedodržovali. Max Verstappen, kterého defekt připravil o vítězství, říká, že jeho tým udělal vše správně.

„Jediné, co mohu z naší strany říci, je, že tým udělal vše tak, jak měl. Myslím tím, že dodržovali všechny pokyny ohledně tlaku v pneumatikách a podobně, takže tam nebylo nic, co by se dalo najít.“

Verstappenovi se nelíbí, že Pirelli mluvilo o provozních podmínkách a neuvedlo důvod defektů přímo.

„Bylo by pěkné vědět, zda to souviselo s tlakem v pneumatikách. Prostě to říct nahlas. Určitě by to bylo trochu srozumitelnější než vysvětlení, které jsme zatím dostali, protože tým neudělal nic špatně.“

Verstappen dále dodal, že „nemohou svalovat vinu na nás a myslím, že se musí podívat sami na sebe“, přičemž očekává, že tlak v pneumatikách bude pro nadcházející závod na okruhu Paula Ricarda zvýšen.

„Říkají, že neměli správná měření, ale my jsme jim je po závodě předali a ukázalo se, že jsme neudělali nic špatně. A také Aston Martin neudělal nic špatně. Nemohou tedy vinu svalovat na nás. Musí se podívat sami na sebe. My samozřejmě rádi se vším pomůžeme.“

„Už z pátku na sobotu zvýšili tlak, takže to něco znamená, ale možná to nestačilo,“ řekl Verstappen o Baku. „Tady určitě zvýšíme tlak. A doufejme, že to bude stačit.“