V Bahrajnu se bude jednat o návratu desetiválců

Mohly by se do F1 vrátit desetiválce? Před pár lety to vypadalo jako zcela nereálné. Myšlenka se občas objevila jen ve vyjádřeních jezdců, kteří by samozřejmě uvítali řvoucí motory místo současných hybridních šestiválců.

V současné době je to už mnohem reálnější – může za to udržitelné palivo. F1 už nemusí být hybridní, aby byla zelená. Nutně to ale neznamená, že by měl jezdec za svými zády opět jen spalovací motor. Pravděpododobně by byl doplněn o systém na rekuperaci kinetické energie alias KERS, který jsme už ve F1 měli před nástupem hybridů.

Návrat desetiválců je tak poměrně reálný. Otázkou je, kdy se tak stane. Teoreticky jsou tři možnosti – konzervativní možností je návrat V10 po skončení cyklu pohonných jednotek, na kterých výrobci nyní pracují a které budou mít premiéru v roce 2026. Podle současných plánů by s námi měly být pět let, takže desetiválce by je nahradily v roce 2031.

Na opačném konci je extrémní varianta, která očekává nasazení V10 v roce 2028 s tím, že do té doby by týmy jezdily s těmi současnými. Nové pohonné jednotky pro příští rok by se tak odepsaly. Tato varianta byla součástí spekulací, ale extrémně nepravděpodobná. Některým týmům (Audi, Red Bull) by značně zkomplikovala situaci a všichni výrobci by museli odepsat velké investice.

Třetí cesta je podobná a také poměrně radikální – cyklus nových pohonných jednotek by byl zkrácen z pěti na dva roky. Desetiválce by se tak objevily v roce 2028. Případně o rok později.

Podle Autosportu a webu The Race se o motorech V10 bude jednat za týden v Bahrajnu. FIA uspořádá v pátek setkání se všemi výrobci.

Doposud probíhaly individuální diskuse mezi ředitelem FIA pro monoposty Nikolasem Tombazisem a příslušnými výrobci, aby získali určitou předběžnou zpětnou vazbu o tom, co si o tomto nápadu automobilky myslí.

Podle webu The Race to zatím vypadá, že podpora pro přechod na V10 už v roce 2028 postupně „mizí“. Pro změnu současných dohod (zkrácení pětiletého cyklu) by musela být FIA, FOM ale také čtyři z pěti přihlášených výrobců (Mercedes, Ferrari, Audi, Red Bull / Ford a Honda). Pro dřívější přechod mají být jen Red Bull a Ferrari.

Audi je oficiálně proti. Honda údajně také. Mercedes je sice otevřen k diskusi, ale vyloženě pro není.