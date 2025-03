V Bahrajnu proběhly třídenní sezónní testy Formule 2

Ještě před začátkem druhého závodního víkendu sezóny 2025 zamířila formule 2 do Bahrajnu k třídenním sezónním testům. Bylo zajímavé je sledovat hlavně proto, že stále nevíme, jaké je vlastně rozložení sil v poli. Během prvního závodního víkendu v Melbourne se totiž odjel pouze sprint, kde se startuje dle obráceného pořadí. Nejvíce vypovídající tak zatím byla pravděpodobně melbournská kvalifikace. A jak se zdá, výsledky právě proběhlých testů jí celkem odpovídaly.

První den odstartoval nejlépe Staněk

České fanoušky jistě potěšilo, v jaké kondici se v Bahrajnu ukázal Roman Staněk. Ten si úplně poprvé připsal nejrychlejší čas testovací session, když byl se svým vozem Invicta nejrychlejší hned v dopolední části prvního testovacího dne. S časem 1:44.789 se dostal do čela tabulky v posledních 25 minutách a výsledkovou listinu ovládl s náskokem téměř dvou sekund na nejbližšího soupeře.

Skvěle se během prvního dne testů ukázal i Victor Martins, který již třetí sezónu pokračuje se stájí ART. Letos se v Melbourne kvalifikoval druhý a naznačil, že by se konečně mohl seriózně ucházet o titul. To potvrdil i první testovací den v Bahrajnu. Na čele se objevil už v dopolední části a následně ovládl tu odpolední, když se v posledních minutách dostal do vedení s časem 1:42.536, čímž si zajistil nejrychlejší čas prvního dne.

Možná ještě lépe než tito dva vítězové svých session si vedl Pepe Martí z Camposu. V obou částech prvního dne skončil druhý, přičemž většinu obou session vedl. Dopoledne se držel na čele téměř po celou dobu, než ho v poslední půlhodině překonal Staněk. Odpoledne vedl první polovinu, poté ho sice předběhl jezdec Tridentu, ale v poslední hodině se Martí vrátil do čela. Tam zůstal až do závěrečných minut, kdy ho překonal Martins.

Mezi další piloty, kteří se během prvního dne testů ukázali, patřil Fontanelli (odpoledne skončil třetí), Jak Crawford, který se v obou částech umístil v první pětici, a na čele se občas objevil i Arvid Lindblad. Na týmového kolegu Martího z Camposu to ale nestačilo.

Druhý den v nadvládě nováčka Miního, Staněk třetí nejrychlejší

Většina dopolední části byla věnována delším jízdám, při nichž se týmy snažily simulovat závodní tempo, takže časy byly pomalejší. V poslední hodině se dostal do čela Richard Verschoor s hodnotou 1:46.475, druhý skončil jeho týmový kolega Goethe s časem o 1,3 sekundy pomalejším. Staněk se tentokrát vešel alespoň do první desítky, když zajel devátý nejrychlejší čas.

V odpolední části se pod umělým osvětlením jako první dostal do čela Fornaroli. Následně ho vystřídali Dürksen a poté Crawford, ale Staňkův kolega se asi v polovině odpolední session opět dostal do vedení. Čtyřicet minut před koncem však zajel vítěz melbournské kvalifikace Miní z Premy čas 1:42.488, čímž se posunul na vrchol výsledkové tabulky a tam už zůstal. Zároveň to byl nejrychlejší čas druhého dne i doposud odjetých testů.

Opět se blýskl i Martins, který zajel druhý nejrychlejší čas, jen o desetinu sekundy pomalejší než Miní.

Třetí nejlepší čas celého dne 1:42.751 si připsal Roman Staněk, což bylo jeho nejlepší umístění v testech vůbec. Týmový kolega Fornaroli skončil ve výsledkové tabulce čtvrtý.

Závěrečný den

Poslední testovací den byl ovlivněn kontroverzí, která se odehrála při předsezonních testech v Barceloně. Týmy Trident, Dams a Rodin tam byly přistiženy při nelegální úpravě svých vozů – vyvrtaly otvory do difuzorů, aby mohly nainstalovat speciální senzory pro lepší sběr dat. Za to obdržely peněžní pokuty, penalizace pro start v Melbourne a pro dnešní závěrečný den testů to znamenalo, že vůz Dams Jaka Crawforda, oba vozy Rodin a Esterson se svým Tridentem nesměli vyjet na trať.

Ostatní týmy se dopoledne opět soustředily na dlouhé jízdy a simulace závodního tempa. Dopolední část testů (ve skutečnosti začínající ve 12:30) se totiž jezdí za přímého slunce, kdy jsou podmínky více podobné těm závodním, než tomu je v odpolední části, která se koná po setmění pod umělým osvětlením.

Dopoledne tedy k větším zvratům ani dnes nedošlo. Hned na začátku se do čela dostali piloti stáje Van Amersfoort Racing v pořadí Bennett a Villagómez a udrželi se tam až do konce. Jako druhý nejrychlejší tým dopoledne se ukázala stáj AIX Racing.

Odpoledne byl nejrychlejší Richard Verschoor. Roman Staněk obsadil 15. místo – těsně za svým týmovým kolegou.

Za dva týdny čeká Formuli 2 v Bahrajnu druhý závodní víkend sezóny 2025.