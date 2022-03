V Bahrajnu je to horší než v Barceloně, říká Sainz

„V Bahrajnu je to o něco horší než v Barceloně, protože je mnohem tepleji a asfalt má mnohem menší přilnavost. V Bahrajnu se mi jede mnohem složitěji než v Barceloně, ale to je normální, máme to tak každý rok.“

„Vůz je v zatáčkách cítit jinak než loni, ale zároveň je cítit, že děláme pokroky a po každém kole víme lépe, co dělat.“

Jezdci Ferrari ve čtvrtek skončili na druhém, respektive třetím místě.

„Byl to pro nás další dobrý den testování, kdy jsme pokračovali tam, kde jsme skončili v Barceloně, s podobnými jízdními plány, ale začali jsme prověřovat různá okna nastavení.“

„Chyběla nám závěrečná jízda na C3, ale celkově se nám podařilo otestovat dvě nebo tři věci, které pro nás byly velmi důležité, a podařilo se nám dát dohromady dobrý den bez problémů.“

„Mechanici v horku tvrdě pracují, což nikdy není snadné, takže jim za jejich úsilí děkuji. Máme před sebou ještě několik dlouhých dnů, ale doufejme, že budou velmi produktivní.“