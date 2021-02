V Bahrajnu by mohly být opět dva závody v řadě, připouští Domenicali

Po odkladu Austrálie začne sezóna na konci března v Bahrajnu. Poté by se měla formule 1 přesunout do Imoly a následně do destinace s označením „TBC“ (to be confirmed).

Jak už zkratka napovídá, destinace bude teprve potvrzena. Favoritem má být Portugalsko. Situace v zemi se ale v poslední době dramaticky zhoršila a kvůli různým kmenům covidu-19 se opět a ještě více omezuje cestování.

V posledních dnech se proto začalo spekulovat o tom, že by se v Bahrajnu mohly jet opět dva závody v řadě a teprve poté by se F1 přesunula do Imoly.

„Je tam TBC, a pokud to bude Portugalsko, bude tam napsáno Portugalsko,“ řekl Domenicali při rozhovoru s médii.

„Důvodem, proč tam není napsáno Portugalsko, je to, že situace ještě není uzavřena. Jakmile to bude možné, budeme moci něco oznámit. Dojde k tomu v příštích dnech.“

„Během tohoto víkendu jsem měl osobní setkání, abych pochopil, jaká je situace. Jedním z možných plánů B by jistě mohly být dva závody v Bahrajnu, ale tohle je jeden plán a nic není potvrzeno. Soustředíme se na to, abychom udrželi kalendář tak, jak je.“

Domenicali věří, že F1 letos odjede 23 závodů, jak si původně naplánovala. Destinace a termíny se ale mohou změnit.