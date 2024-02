V Bahrajnu budeme poslední, předpovídá nový šéf Haasu

Americký tým představil v pátek letošní vůz (jen rendery). Vloni skončil v šampionátu poslední a podle jeho nového šéfa začne sezónu na podobném místě.

„Jakmile v Bahrajnu vyjedeme na trať... myslím, že budeme na konci startovního pole, ne-li poslední,“ řekl Komacu, kterého cituje Racer.

„Od té doby, co jsem se stal šéfem týmu, jsem strávil hodně času rozhovory s manažery –jak ve Velké Británii, tak v Itálii – a ti jsou nadšení, protože je to příležitost ke zlepšení a všude jsou oblasti, kde se dá něco zlepšit.“

„Důvodem, proč náš vůz v počáteční specifikaci nebude v Bahrajnu dostatečně rychlý, není kvalita lidí, které tu máme, ale to, že jsme začali pozdě a pak jsme se na dva měsíce zastavili kvůli vylepšení pro Austin. Odklonilo to zdroje, takže jsme ztratili čas, ale tým nachází dobré zisky v aerodynamickém tunelu, takže to je pozitivní a z hlediska vlastností se to ubírá správným směrem.“

„Soustředíme se na to, abychom měli dobrý testovací program pro Bahrajn, abychom z testů odjížděli s kvalitními daty, která by tým mohl analyzovat a pochopit, jakým směrem vůz vyvíjet. To znamená přesně pochopit silné a slabé stránky vozu VF-24, a pak sestavit ucelený plán, který by přinesl aktualizace vozu, což se dříve nestalo.“

Zatímco šéf týmu se změnil, ostatní věci zůstaly stejné – motor Ferrari, hlavní sponzor a také jezdci.

„Silnější roli budou hrát i jezdci,“ pokračuje Komacu. „V loňském roce bylo z hlediska subjektivní zpětné vazby od jezdců zřejmé, že chápou slabiny vozu, ale nebyli jsme schopni to promítnout do vývoje vozu.“

„Díky změnám, které jsme v týmu provedli, chceme tento problém řešit s tím, že naši jezdci budou více zapojeni do koloběhu vývoje, aby nic nezapadlo.“

„Jako inženýři máme k dispozici všechna data z mnoha senzorů, ale jediné, co nemůžeme, je řídit vůz a cítit, co se děje. Proto musíme být schopni lépe porozumět zpětné vazbě jezdců a reagovat na ni.“