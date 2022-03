V Bahrajnu bodovali oba piloti Alfy Romeo

Bottas tak navázal na šestou příčku ze sobotní kvalifikace. Po startu se sice propadl až na 14. místo, v průběhu závodu se ale dokázal dostat zpět do bodované desítky a závod nakonec dokončil za oběma jezdci Ferrari, Mercedesu a Kevinem Magnussenem z Haasu.

„Mám velkou radost z dnešního výsledku. Závod probíhal kromě startu opravdu dobře. Hodně jsem protočil kola a v prvním kole jsem se propadal, jen jsem se snažil vyhnout kontaktům,“ řekl Bottas.

„Když se to ustálilo, měli jsme opravdu dobrou rychlost. Nevzdali jsme se, měli jsme opravdu dobrou strategii, a nakonec jsme to zachránili. Je to skvělý způsob začátku sezóny. Stále máme co zlepšovat, je to ale teprve první závod roku. Naší prioritou byla spolehlivost a jsem rád, že jsme mohli dokončit závod s oběma vozy. Všichni odvedli dobrou práci a jdeme správným směrem.“

Čou získal při premiéře bod

Bod za desáté místo získal při svém prvním startu ve F1 Kuan-jü Čou, který se zároveň stal prvním čínským pilotem, který bodoval ve F1.

„Jsem velmi šťastný, nemám slov. Mým největším snem bylo závodit ve F1, pak získat body a dnes večer jsem zvládl obojí. Být před závodem spolu s dalšími 19 jezdci na roštu bylo dost šílené, ale samotný závod byl tak intenzivní,“ řekl Čou.

„Ani ne tak fyzicky jako psychicky. Na startu jsem měl problém, auto v první zatáčce zastavilo a já věděl, že musím udělat něco výjimečného, abych se dostal do top 10. Hodně jsem tlačil, dotáhl Valtteriho, pak jsem zase ztratil pozici, když vyjel safety car, a vrátil jsem se zpět na desáté místo. Taková horská dráha.

„Snažil jsem se do toho dát vše, protože to pro mě a všechny, kteří mě podporovali, tolik znamená. Dojezdové kolo bylo velmi emotivní. Jsem velmi hrdý na svůj tým a týmového kolegu za všechnu práci, kterou jsme společně odvedli, abychom domů mohli dovézt tuto odměnu. Je to den, na který nikdy nezapomenu a tento okamžik si chci užít, pak se ale budu soustředit na Džiddu. Je toho mnohem více, čeho chceme dosáhnout.“