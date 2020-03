V Austrálii úspěch nečekejte, vzkazuje Binotto zaměstnancům

16:34 | Došlo ke schválení nárůstu minimální hmotnosti o 1 kg na 746 kg. Oficiálním důvodem je zavedení druhého průtokoměru.

4. března | Jak to vypadá v Hanoji: odkaz

4. března | Pokud by některé týmy (italské) nemohly v některé zemi závodit, byl by závod zrušen. Pro Reuters to potvrdil Ross Brawn

3. března | Ferrari kvůli koronaviru odložilo test 18palcových pneumatik, který měl proběhnout 5. března ve Fioranu.