V Austrálii měl McLaren dobrou karmu, souhlasí po zisku prvních bodů nováček Piastri

Nováček Oscar Piastri obsadil v domácí Velké ceně Austrálie osmou příčku, díky čemuž zaznamenal své první body ve formuli 1 v kariéře.

Po dvou závodech bez bodů se Oscar Piastri po závodě v Melbourne, jenž se koná jen několik kilometrů od jeho dřívějšího bydliště, konečně mohl těšit z umístění v první desítce.

„Jsem určitě rád, že jsem získal první body, obzvlášť tady doma,“ odpověděl Piastri na otázku Autosportu, která se týkala hodnocení jeho premiérové domácí Grand Prix v kariéře.

„Byl to samozřejmě bláznivý závod. Myslím, že je to první závod, ve kterém jsem zažil tři červené vlajky, ale tak to asi měla většina jezdců. Vyhnuli jsme se problémům a nakonec jsme skončili na bodech, což je skvělé.“

Australan a jeho tým McLaren si až do závodu v Austrálii letos příliš štěstí neužili. Není proto divu, že Piastri souhlasil s tím, že měla nyní britská stáj lepší karmu.

„Asi se to tak dá říct. Mám pocit, že první dva závody opravdu nemohly pro tým dopadnout o moc hůř,“ přiznal nováček ve světě královny motorsportu.

Piastri rovněž uvedl, že výsledek z Melbourne, kde bodovali oba jezdci McLarenu, je pro organizaci z Wokingu velkým povzbuzením.

„V Baku a v dalších závodech nasadíme na náš vůz nějaké novinky, takže pro nás bylo důležité získat body i s vozem, který jsme měli doposud,“ uzavřel.