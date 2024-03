V Austrálii letos poprvé bodovali oba piloti Haasu

Nico Hülkenberg ve Velké ceně Austrálie navázal na minulý závod v Džiddě a podruhé v letošní sezóně formule 1 získal pro tým Haas body. V Melbourne se k němu do bodované desítky připojil také Kevin Magnussen.

Hülkenberg do závodu vyrážel z 16. pozice a na tvrdé sadě vydržel do 17. kola, kdy využil virtuálního safety caru po problémech Lewise Hamiltona.

Tím se Němec posunul na 12. místo, následně předjel týmového kolegu a při druhé zastávce přeskočil i Alexe Albona, čímž se dostal do bodované desítky.

O pozici si polepšil dvě kola před cílem, kdy George Russell boural.

„První virtuální safety car (VSC) mi pomohl a já předjel soupeře při každé mé zastávce, což dnes udělalo můj závod, takže jsem opravdu šťastný,“ řekl Hülkenberg.

„Získali jsme deváté a desáté místo, když jedno top auto havarovalo a Verstappen musel odstoupit. Stále platí, že když top 5 týmů dojede, moc šancí nezbývá. Dnes jsem spokojenější, protože auto bylo lepší než v kvalifikaci, což je změna oproti loňskému roku, ale je to takto praktické.“

Magnussen získal první body

Strategii dvou zastávek zvolil také Magnussen. Na rozdíl od Hülkenberga ale startoval na střední směsi, při zastávkách v 7. a 34. kole už ale nasadil tvrdou sadu.

V posledním stintu si Magnussen poradil s Albonem a po odstoupení Russella se posunul do nejlepší desítky.

Pro tým Haas je to první bodované umístění s oběma vozy od závodu v Rakousku v roce 2022.

„Znovu jsme díky skvělé týmové práci dostali oba vozy na body. VSC mi nepomohl, ale vydělal na něm Nico a je skvělé tu získat tři body. Je to velmi uspokojivé a jiný způsob závodění.

„Minulý rok jsme se probudili do závodního dne s tím, že to nebude dobré. Dnes jsem se probudil s vědomím, že budeme mít šanci bojovat, a byla to pravda. Byli jsme silnější s naší závodní rychlostí než kvalifikační. Musíme pokračovat tímto směrem.“