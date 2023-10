V Astonu Martin po nepovedeném víkendu v Mexiku již raději směřují pozornost k Brazílii

Krize týmu ze Silvestone se prohlubuje. Aston Martin v Mexiku nedostal do cíle ani jeden ze svých vozů.

Po skvělém vstupu do letošní sezony dochází Astonu Martin dech.

Projevilo se to v Mexiku, kde stáji ze Silverstone chyběla nejen rychlost, ale tentokrát i štěstí při vyhýbání se kolizím, po kterých ani jeden z jejích jezdců nespatřil šachovnicovou vlajku.

Fernando Alonso tahal za kratší konec od samotného úvodu GP Mexika, když podle svých slov hned krátce po startu poškodil svůj monopost. Ačkoliv se s ním Španěl vydržel trápit po většinu závodu, svoji misi nakonec vzdal ve 47. kole.

„Byl to pro nás náročný závod i víkend. Zdá se, že jsme v prvním kole po incidentech v první zatáčce utrpěli nějaké škody od trosek a zdálo se, že jsme ztratili rychlost,“ prohlásil po závodě Alonso, kterému nepomohlo ani přerušení závodu.

„Snažili jsme se to opravit během červené vlajky, ale po restartu se to zhoršilo, takže jsme nakonec museli vůz odstavit,“ vysvětlil dvojnásobný mistr světa F1 z let 2005 a 2006.

„Do konce sezony zbývají ještě tři závody na velmi odlišných tratích, takže v Brazílii začneme od začátku,“ dodal 42letý závodník.

Ani Stroll závod nedokončil

O moc lépe v Mexiku nedopadl ani jeho kolega Lance Stroll, který do závodu startoval z boxové uličky. Ani on totiž do cíle nedojel.

„Po nočních změnách v nastavení jsme měli o něco lepší vůz, ale stále nemáme tempo, které bychom potřebovali k tomu, abychom mohli bojovat o přední příčky,“ uvedl po závodě v Mexiku Stroll.

„Ze závodu jsem musel odstoupit kvůli kontaktu s Bottasem, se kterým jsem se střetl mezi 13. a 14. zatáčkou. Nyní se již soustředíme na Brazílii, kde se pokusíme z posledního letošního víkendu se sprintem vytěžit maximum,“ uzavřel Kanaďan.