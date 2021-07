V Astonu Martin mají interní problémy, říká Ralf Schumacher

Vloni Aston Martin ještě pod názvem Racing Point bojoval o třetí místo v šampionátu, které by i získal, nebýt odečtení 15 bodů za známou aféru s brzdovými kanálky. Letos je Aston Martin zatím šestý a má po deseti závodech méně než polovinu bodů, co měl po deseti závodech vloni.

Tým dříve uvedl, že ho poškodila změna pravidel v zadní části vozu, která měla odlehčit pneumatikám. Vozy s nízkým sklonem mají trpět více.

Ralf Schumacher věří, že převzetí týmu Lawrencem Strollem byl chytrý tah, ale myslí si, že otřesy v zákulisí členy týmu zneklidnily.

„Prostě zapomněli, že na tuto cestu musíte vzít s sebou i zaměstnance,“ řekl Schumacher deníku Sport Bild. „Nemůžete udělat přes noc z krávy tygra.“

Podle Schumachera čelí tým mnoha interním problémům. „Někteří inženýři zklamaně odešli a nyní se přijímají noví lidé. Obávám se, že v určitém okamžiku Stroll projekt zpochybní a odejde.“

Sebastian Vettel po skončení závodu v Silverstone tři hodiny sbíral odpadky na tribunách. Podle Schumachera by se měl však více soustředit na dění na trati.

„Na to má právo, ale nejdůležitější by mělo být to, aby měl svého týmového kolegu pod kontrolou. Sergio Pérez byl vloni vždy o dvě, tři desetiny rychlejší než Stroll. Když teď vidím Péreze v Red Bullu v souboji s Maxem Verstappenem, mělo by být pro Sebastiana snadné být trvale rychlejší než Stroll.“

Vettel má zatím 30 bodů, Stroll 18. Čtyřnásobnému šampionovi bodově hodně pomohlo pódium v Baku, kde získal za druhé místo 18 bodů.