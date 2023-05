V Americe závodním rád, ale raději na klasických okruzích, tvrdí Verstappen

Úřadující šampion Max Verstappen promluvil o okruzích, které by rád viděl v kalendáři F1.

O dvojnásobném šampionovi Maxu Verstappenovi je známo, že není velkým příznivcem městských okruhů. Na tiskové konferenci před nedávnou Velkou cenou Miami ostatně sám přiznal, že si jízdu na nich příliš neužívá a že preferuje dráhy s rychlými zatáčkami.

Nepřekvapila proto jeho odpověď, když se měl vyjádřit k tomu, co říká na zvyšující se počet závodů ve Spojených státech.

„Normální okruhy se mi líbí více, ale do Ameriky jezdím opravdu rád. Klasické okruhy, jako je například ten v Austinu, mi přijdou o něco náročnější. Nicméně Miami, co se samotného města týká, je velmi zábavné,“ prohlásil Verstappen, kterého citoval web RacingNews365.

Nizozemec rovnou jmenoval i několik okruhů, na kterých by se mohlo v Americe závodit.

„Líbí se mi také Virginia (Virginia International Raceway, pozn. red.),“ zmínil pilot Red Bullu okruh, který zná ze světa virtuálního závodění.

„Možná to není úplně okruh pro F1, ale pro vozy GT je to dobrá trať. Road America je také velmi pěkná. To je také rychlá trať.“

Návrat do Mugella?

Verstappen na dotaz novinářů rovněž vybral i jeden tradiční evropský okruh, který mu v kolotoči F1 chybí.

„Chci se ještě podívat do Mugella. Tam jsem toho moc nenajezdil, jen dvě zatáčky,“ připomněl 25letý pilot svůj incident z prvního kola Velké ceny Toskána 2020.