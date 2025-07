V Alpine nelitují rozhodnutí začít se brzy soustředit na sezonu 2026

Francouzská stáj Alpine by sice, coby stále ještě plnohodnotný tým, měla mít ty nejvyšší ambice, nicméně realitou je, že ji po 12 odjetých závodech patří v hodnocení Poháru konstruktérů poslední příčka.

A nic na tom nemění fakt, že stáj získala již 19 bodů, což je číslo, na které dosud v historii F1 nedosáhl žádný tým, jenž by zároveň okupoval poslední příčku v šampionátu (byť na tom má vliv i změna bodového systému v roce 2010).

V Enstone si z toho však úplně velkou hlavu nedělají, jelikož se tým již ve větší míře než jeho nejbližší konkurence, minimálně podle slov jeho představitelů, soustředí na sezonu 2026, která bude ve znamení velkých technických změn. Pro Alpine se navíc změní i to, že bude nově odebírat pohonné jednotky od Mercedesu.

„Víme, že v roce 2026 budeme mít velké příležitosti. Možná jsme v této sezoně netlačili na vývoj tolik jako ostatní. Když ale vidíme, jak se náš vůz pro příští rok vyvíjí a jaké děláme pokroky, jsme s naší volbou celkem spokojeni,“ uvedl podle Autosportu technický šéf Alpine David Sanchez.

S přístupem Alpine souzní i jezdecký lídr týmu Pierre Gasly.

„Od začátku roku víme, proč se chceme soustředit na rok 2026, což plně podporuji. Znamená to také, že jsme aktuální auto nevyvíjeli tolik, jak to mohly dělat některé jiné týmy. To nás pro letošek drží zpátky, ale doufáme, že se nám to v příštím roce vrátí,“ nechal se slyšet Francouz.