V Alfě jsou připraveni nadále spolupracovat s Räikkönenem

Dění kolem populárního Kimiho poslední dobou budí hodně pozornosti médií i fanoušků. Mistr světa z roku 2007 nejprve potvrdil konec v F1 po této sezoně a krátce poté měl pozitivní test na koronavirus, čímž nejprve v Zandvoortu a následně i pro víkendovou Monzu pustil do své sedačky Roberta Kubicu.

Jednačtyřicetiletý finský závodník ještě nenaznačil, jaké jsou jeho plány pro budoucnost. Mezi jeho velké záliby patří motokros a rallye, vyzkoušel si i NASCAR a Ferrari by možná rádo využilo jeho zkušenosti při vývoji nového hypervozu pro WEC a Le Mans.

Další možnost Räikkönenovi nabízí stáj Alfa Romeo, pro kterou závodní od svého odchodu z Ferrari po sezoně 2018. Fin by mohl plnit roli poradce týmu.

„Myslím, že už dostal různé nabídky z jiných šampionátů, takže v tuhle chvíli by bylo nejlepší trochu uklidni situaci,“ rozpovídal se na toto téma šéf týmu Frédéric Vasseur, který na Räikkönena při rozhodování nechce příliš tlačit.

„Poté bude čas na diskuzi o tom, co bychom v budoucnu mohli dělat. Byl bych více než rád, kdyby s námi Kimi dále spolupracoval, nicméně teď potřebuje nějaký čas.“

„Myslím, že by udělal chybu, kdyby se pro nějak možnost rozhodl už dnes. Musí se uklidnit, aby si uvědomil, co by pro něj jaké rozhodnutí znamenalo. Poté bude ten správný čas rozhodnout o budoucnosti.“

Vasseur by rád dále spolupracoval s finským jezdcem i pro jeho zkušenosti, ze kterých tým těžil během posledních tří let.

„Přinesl do týmu obrovské množství zkušeností. Závodil posledních 20 let ve vítězných týmech, kde vždy bojoval o titul.“

„Byl obrovskou podporou pro vývoj týmu. Nemluvím o konkrétních výsledcích, ale o střednědobém vývoji celého projektu. Naprosto přesně ví, odkud se dá získávat výkonnost.“