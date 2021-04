V Albert Parku slibují o pět sekund rychlejší časy na kolo

Největší změny se odehrají v zatáčkách 9. a 10. První z těchto zatáček byla až dosud ostrou pravotočivou zatáčkou, před kterou museli jít jezdci tvrdě na brzdy. Nyní bude komplex těchto dvou zatáček odstraněn a nahrazen plynulejší pasáží. Důsledkem bude vyšší rychlost v zatáčkách 11. a 12., což by mohlo vozy trochu rozhodit před brzdnou zónou ve 13. zatáčce a nabídnou příležitost k předjíždění.

Také 13. zatáčka bude přepracována a bude mít širší vstup.

Některé zatáčky budou rozšířeny. První zatáčka se má rozšířit o 2,5 metru napravo z pohledu jezdce. Třetí zatáčka se pak rozšíří o 4 metry ve stejném směru a bude klopená. Výrazné rozšíření čeká také šestou zatáčku – o 7,5 metru. Minimální rychlost v zatáčce má vzrůst ze 149 km/h na 219 km/h. K rozšíření tratě má dojít také v 15. zatáčce.

Výše zmíněné změny v 9. a 10. zatáčce zřejmě povedou k přidání rekordní čtvrté DRS zóny.

Po úpravách se změní také značení. Albert Park bude mít nově 14 zatáček.

Podle promotéra povedou změny k rychlejším časům na kolo. Jezdci by zde měli v kvalifikaci zajet kolo za 1:15,8, což by měl být pokles asi o pět sekund.

Kvalifikační rychlost se zvýší o 15 km/h na 251 km/h. V Albert Parku by měli jezdci nově dosahovat rychlosti až 330 km/h a to při jízdě do současné 11. zatáčky.

Nezrychlí jen časy na kolo ale také zastávky v boxech. Pitlane už byla rozšířená o dva metry, což povede ke zvýšení rychlosti v boxech na standardních 80 km/h.

Po letošním odloženém závodě čeká okruh také položení nového povrchu.