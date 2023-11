V Abú Zabí se nebudeme soustředit na to, abychom porazili McLaren, tvrdí Krack

Po nečekaně povedeném vstupu do letošní sezony se Aston Martin vyšvihl mezi nejlepší týmy a dlouho se zdálo, že by v rámci Poháru konstruktérů (PK) mohl bojovat i o medailové příčky.

Po letní přestávce se však stáj ze Silverstone začala propadat a vedle Ferrari ji předstihl také McLaren, který na rozdíl od ní prožívá vydařenou druhou polovinu sezony.

Když už se zdálo, že je čtvrté místo v PK pro Aston Martin ztracené, přišla GP Las Vegas, v níž tým Lawrence Strolla získal o deset bodů více než stáj z Wokingu.

Před posledním závodem v Abú Zabí má tak bodový rozestup mezi čtvrtým McLarenem a Astonem Martin hodnotu pouhých 11 bodů.

Podle šéfa Astonu Martin Mika Kracka však tato skutečnost přístup jeho týmu nezmění.

„Pro mě to nic nemění, je to stejné jako před dvěma nebo třemi závody. Můžeme ovlivnit jen to, co sami uděláme,“ prohlásil Krack, kterého cituje Autosport.

„V první řadě musíme mít v Abú Zabí rychlé auto. Musíme odvést co nejlepší výkon a pak uvidíme, jaký bude výsledek,“ uvedl Lucemburčan, který rovněž zopakoval, že jeho tým nebyl při nedávném hledání ztracené formy ztracen.

„Nebyli jsme ztraceni. Bylo by sice arogantní říkat, že jsme měli vše pod palcem, ale auta jsou velmi složitá, takže se ještě máme co učit,“ vyjádřil svůj pohled Krack.

Když si věří, má výsledky, říká Krack o Strollovi

Mike Krack rovněž ohodnotil výkon Lance Strolla, který si v Las Vegas dojel pro druhou pátou příčku v řadě, čímž po předchozí sérii nepovedených závodů potvrdil vzestup formy.

„Děje se to, že začíná získávat sebedůvěru, pak přicházejí výsledky. Bylo hezké vidět, jak dobře pracoval s pneumatikami, takže pak mohl předjet několik vozů.“