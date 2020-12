V Abú Dhabí se meziročně zpomalilo. Nejvíce ztratilo Ferrari

Některé týmy meziročně v Yas Marina zrychlily. Nejvíce AlphaTauri. Oba vozy se vloni nedostaly do Q3. Letos se jim to naopak povedlo a Kvjat obsadil sedmé místo. AlphaTauri zrychlila o více než 1,1 sekundy. Na druhém místě je možná trochu překvapivě Alfa Romeo a to zásluhou Giovinazziho kola z první části kvalifikace.

V průběhu bojů o nejrychlejší kola se postupně zpomalovalo, což dobře ilustroval například Charles Leclerc, který zajel nejlepší čas v první části kvalifikace a nejhorší v té poslední.

Meziročně zpomalil Red Bull, kterému to přesto stačilo na pole position a to také proto, že Mercedes zpomalil ještě více.

Vloni mělo pole position hodnotu 1:34.779, letos 1:35.246, což je o 0,467 s pomalejší čas.

Letošní versus loňské časy