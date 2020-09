Uzavření vjezdu do boxové uličky. Jak to vlastně funguje a co Hamilton přehlédl?

Oba jezdci dostali penalizaci 10 sekund stop and go, což je jeden z nejpřísnějších trestů.

Sportovní komisaři měli v tomto případě ale velmi jednoduchou práci. Pravidla hovoří jasně. Museli si jen ověřit časový sled událostí a zda na trati vše fungovalo, jak mělo.

V boxové uličce

Po závodě se objevily na sociálních sítích od fanoušků spekulace, že na konci boxové uličky svítilo zelené světlo. Nelze to úplně potvrdit, ale je to velmi pravděpodobné. FIA totiž „uzavřít“ výjezd z boxů nepotřebovala.

Musíme si uvědomit, že něco jako uzavření boxové uličky v podstatě neexistuje. Ne v tom smyslu, že by byl nutně zakázán vjezd i výjezd z boxů současně. Pravidla to neznají.

Na konci boxové uličky jsou světla (dva sloupce po třech), která jezdci velmi dobře znají. Zelená na nich svítí na začátku každé relace – tréninku, kvalifikace i výjezdu na startovní rošt před závodem. Světla jsou také provázána s těmi na startovní rovince, protože mohou fungovat jako startovní světla v případě, že jezdec startuje z boxů. Na konci relace se pak na světlech rozsvítí červené světlo.

Vjezd do boxů

Na vjezdu do boxů samozřejmě žádná světla nejsou. Nebylo by to technicky možné. Jezdec by musel na poslední chvíli sešlápnout brzdový pedál, což by bylo nebezpečné. Navíc by se nám tam začaly hromadit vozy.

Cílem je upozornit jezdce na uzavření boxové uličky v době, kdy je ještě na trati, aby mohl dál pokračovat po trati a do boxové uličky vůbec nezajíždět.

Uzavření vjezdu do boxové uličky je poměrně neobvyklé řešení, ale ředitel závodu to udělat může. Jedná se o článek 28.14 Sportovních pravidel:

Under exceptional circumstances the race director may ask for the pit entry to be closed during the race for safety reasons. At such times drivers may only enter the pit lane in order for essential and entirely evident repairs to be carried out to the car. A penalty under Article 38.3(d) will be imposed on any driver who, in the opinion of the stewards, entered the pit lane for any other reason whilst it was closed.

Článek tedy říká, že ředitel závodu může za výjimečných okolností v průběhu závodu z bezpečnostních důvodů požádat o uzavření vjezdu do boxů. Jezdec může vjet do boxů jen kvůli opravám vozu, pokud je vůz viditelně poškozený.

V případě Grand Prix Itálie uzavřel Michael Masi vjezd do boxů z toho důvodu, aby mohl být do boxů odtlačen vůz Kevina Magnussena. V tu chvíli to FIA připadalo zřejmě jako nejlepší a nejjednodušší řešení s ohledem na místo, kde Magnussen vůz odstavil.

Dva jezdci vjeli do boxů i přes uzavření vjezdu, a tak dostali trest dle článku 38.3 (d), což je penalizace 10 sekund stop and go. Pokud někomu připadal trest přísný, tak vězte, že sportovní komisaři nemohli jednat jinak.

Kde jsou světla?

Před každým závodem vydává FIA tzv. poznámky ředitele závodu. Pro GP Itálie 2020 je naleznete zde (pdf). Je v nich uvedena řada věcí, které se týkají okruhu. Některé jsou tam pokaždé, jiné jen pro daný závod. Mimo jiné jsou tam popsány traťové limity.

Nás ale zajímá bod 5, který je v poznámkách pokaždé, ale odkazuje na mapu, která se samozřejmě okruh od okruhu liší:

5) Track light panel displaying pit entry status

5.1 The light panel indicated on the pit lane map will display a flashing yellow arrow if cars are required

to use the pit lane once the Safety Car has been deployed during the race.

5.2 The light panel indicated on the pit lane map will display a flashing red cross if the pit lane is closed

at any point during the race.

Na mapě (pit lane map) jsou znázorněny pozice panelů (Pit Entry Status panels), které mohou signalizovat dvě věci.

Používají se v situaci, kdy safety car zavede celé startovní pole do boxové uličky. K tomu občas dochází, pokud je možné se tímto způsobem vyhnout nějakému incidentu třeba na cílové rovince. V takovém případě se na panelech objeví žluté šipky.

Druhou a méně obvyklou situací je právě uzavření boxové uličky. V takovém případě se na panelu objeví červené kříže (v češtině bychom použili spíše červená X).

Zmíněná mapa (pro nás důležitá část) je rovněž součástí poznámek ředitele závodu a je vidět níže.



Pit lane mapa. Zdroj: Race Directors' Event Notes

Pokud je vjezd do boxů uzavřen, objeví se to okamžitě v komunikačním systému FIA a současně na dvou panelech. V případě Monzy se nachází v Parabolice a jde o panely číslo 16 a 17.

Uzavření boxové uličky bylo vyhlášeno v 15:41:47. Hamilton do boxů vjel o 12 sekund později. Bylo to tedy velmi těsné, ale podle sportovních komisařů musel oba panely vidět. FIA to ukázala na tomto videu. Panely jsou vidět vlevo.

Pokud jde o Giovinazziho, ten vjel do boxů dokonce po 1 minutě a 7 sekundách od uzavření vjezdu, což už jde i na konto týmu, který si toho během té doby měl všimnout.