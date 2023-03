Úžasná kvalifikace, hodnotí Alonso. V závodě míří na pódium

Fernando Alonso věří, že ve Velké ceně Bahrajnu formule 1 má šanci na stupně vítězů, když se svým Astonem Martin obsadil páté místo.

Aston Martin v kvalifikaci potvrdil rychlost z tréninků, když v tom druhém a třetím zajel Alonso nejrychlejší čas. V kvalifikaci pak oba piloti Astonu Martin postoupili do nejlepší desítky.

Dvojnásobný mistr světa Alonso dokázal v kvalifikaci dokonce překonat i oba jezdce Mercedesu a oddělil je od pilotů Red Bullu a Ferrari v prvních dvou řadách.

„Směju se, protože bojovat o pódium v prvním závodě... Je to příliš dobrý pocit, než aby to byla pravda,“ řekl Alonso.

„Ale samozřejmě, co jsme zatím viděli na našem voze, a také historicky Aston Martin velmi dobře zachází s pneumatikami. Takže pokud budeme mít příležitost, určitě po ní půjdeme.

„V trénincích jsme věděli, že jsme někde kolem třetího, pátého nebo čtvrtého místa. Bylo to úžasné. Celý víkend byl pro nás nereálný. V každé části víkendu a při každé výkonnosti vozu to bylo příliš dobré, aby to byla pravda. V kvalifikaci jsme pak očekávali, že budeme kolem půl sekundy za Red Bullem, to se celkem potvrdilo,“ dodal Alonso, který na Maxe Verstappena ztratil 628 tisícin.

Aston Martin přitom podle 41letého Španěla očekával, že mezi Red Bullem, Ferrari, Mercedesem a ostatními týmy bude velká výkonnostní propast.

„Je pro mě zvláštní pocit říct, že startujeme pátí a možná míříme na více. Mysleli jsme si totiž, že první tři týmy budou letos nedosažitelné s výhodou, kterou měli vloni, a my se možná pokusíme být na čele středu pole.

„Teď ale říkáme, že startujeme pátí a možná můžeme bojovat s ferrari o stupně vítězů, to je zkrátka neuvěřitelné. Pokračujme v práci, zůstaňme nohama na zemi a odjeďme závod co nejlepším způsobem. Žádné chyby, dobrý start, dobré zastávky. A uvidíme, kde budeme. Zatím ale žijeme náš sen.“

Stroll osmý

Rychlost Astonu Martin potvrdil také Lance Stroll, který bude na roštu ve čtvrté řadě na osmém místě za Lewisem Hamiltonem z Mercedesu.

Kanaďan musel kvůli zranění z cyklistického tréninku vynechat předsezónní testy a se zdravotními problémy se potýká stále i tento víkend. Přesto dokázal spolu s Alonsem postoupit až mezi deset nejrychlejších. V kvalifikaci se ztrátou 1,128 sekundy obsadil osmé místo.

„S dnešním výsledkem jsem skutečně spokojen. Ukazuje to zlepšení, které jsme jako tým přes zimu dosáhli a že tvrdá práce se vyplácí. Z osmého místa můžeme mít dobrý závod a snad získat i nějaké body,“ věří Stroll.