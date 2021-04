Už vloni se vědělo, že vozy s nízkým sklonem zasáhnou změny více, říká Szafnauer

Lewis Hamilton prohlásil, že změny pravidel měly za cíl zastavit Mercedes.

„Nejsem konspirační teoretik,“ řekl šéf Astonu Martin Otmar Szafnauer pro Motorsport.com. „V loňském roce však poukázali ti, kteří jezdí s nízkým sklonem, že to na ně bude mít větší dopad než na ty, kteří jezdí s velkým sklonem. A měli jsme pravdu.“

Szafnauer popřel, že by pro návrh byly všechny týmy. V technické skupině, kde se hlasovalo orientačně, byly tři týmy proti.

„Uvědomte si, že jen dva týmy mají koncept s nízkým sklonem, takže dokonce i jeden z týmů z vysokým sklonem byl proti. Rozhodně to nebylo jednomyslné. A nebylo by to ani schváleno pravidlem osmi z deseti. Protože tři hlasovali proti.“

Aston vloni ještě pod názvem Racing Point vyhrál závod a bojoval o třetí místo v Poháru konstruktérů. Letos to vypadá na horší formu.

„V závodních podmínkách jsme byli o něco konkurenceschopnější než v jednom kole. Ale ve srovnání s tím, kde jsme byli před pouhými několika měsíci, myslím tím před změnou pravidel, máme před sebou spoustu práce.“