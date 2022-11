Už ve druhé zatáčce mi tekly slzy, říká Russell o prvním vítězství ve F1

George Russell získal na Interlagosu první vítězství ve formuli 1.

„Jakmile jsem přejel cílovou čáru, už ve druhé zatáčce mi tekly slzy,“ řekl Russell, kterého cituje RaceFans.

„Abych byl upřímný, myslel jsem jen na svou rodinu – všichni jsou doma. Mám doma mámu s přítelkyní, sestru s manželem, bratra s tátou a jeho dvěma dětmi, takže všichni moji nejbližší byli trochu roztroušeni, ale vím, že se všichni dívali, a jakmile jsem se po závodě dostal k telefonu, zavolal jsem jim všem ve skupinovém FaceTimu.“

Russell se vítězství dočkal ve svém 81. závodě ve F1. Stal se členem jezdeckého programu Mercedesu, prošel si Williamsem a nakonec se v předposledním závodě sezóny dočkal prvního vítězství.

„Byla to pro nás všechny taková emocionální horská dráha a cesta – od motokár, přes cestování křížem krážem po zemi v obytném voze s mými rodiči, až po podporu, kterou mi poskytli můj bratr a sestra, a podporu, kterou mi po celou tuto sezónu poskytovala moje přítelkyně.“

„Život ve formuli 1 není jednoduchý. Všichni žijeme své sny, ale vaše emoce se podstatně liší v závislosti na výkonech a z víkendu se vracíte domů buď velmi šťastní a věci jsou dobré, nebo dost zklamaní.“

„Je to těžké pro každého a já to tak nějak cítím za všechny, nejen za svou rodinu. Všichni, kteří mě po celou dobu mé cesty podporovali a kteří mi dali tuto příležitost: Mercedes, Gwen Lagrueová... Gwen je manažerkou programu pro jezdce Mercedesu a je to ona, kdo mě na začátku do Mercedesu dostal... s Mercedesem, s Williamsem, lidmi, kteří mě podporovali po celou dobu mé cesty v motokárách, formuli 4, formuli 3. A pak také s lidmi, kteří mě podporovali v motokárách. Ten seznam je nekonečný. Všechny tyhle myšlenky se vám během těch 60 sekund honí hlavou a ano, určitě to bylo trochu emotivní.“

Jezdci, kteří získali první vítězství na Interlagosu Carlos Pace (1975)

René Arnoux (1980)

Giancarlo Fisichella (2003)

George Russell (2022)

„Brazílie a São Paulo budou mít v mém srdci vždy zvláštní místo, o tom není pochyb. Vzpomínám si, jak jsem byl loni na startovním roštu a byl jsem asi metr a půl od fanoušků a všichni šíleli. Vášeň pro formuli 1 je tu prostě obrovská a ano, jsem hrdý na to, že jsem získal své vítězství na místě, které má ve formuli 1 takovou historii a charakter.“

Wolff: Zaslouženým vítězem

Šéf týmu Mercedes Toto Wolff prohlásil, že Russellovo vítězství je plně zaslouženým úspěchem prvního absolventa jejich novodobého programu pro juniorské jezdce.

„Přemýšlel jsem o tom na konci závodu, když přišel jako šestnáctiletý s oblekem, kravatou a prezentací v PowerPointu,“ řekl Wolff. „Je prvním z našeho nového juniorského programu, který vyhrál závod.“

„Vždy& jsme kladli tvrdé cíle: Musíš vyhrát GP3, musíš vyhrát F2 a on to dokázal už v nováčkovských sezónách. A myslím, že pak ve Williamsu to byla ta nejlepší škola, jakou mohl mít. Možná o rok déle, ale v každém případě je dnes nejpodstatnější, že je vítězem grand prix a zaslouženým vítězem grand prix.“