Už to není téma, říká FIA k zařízení Red Bullu

„V předešlém víkendu (Singapur, pozn. redakce) jsme byli upozorněni na to, že určité konstrukce by mohly umožnit změnu výšky přední části vozu, které někteří lidé říkají bryndák, v parc fermé. Neměli jsme žádné náznaky ani důkazy, že by někdo něco takového dělal,“ řekl šéf FIA pro monoposty Nikolas Tombazis pro Sky Sports.

„Podle pravidel pro parc fermé by to bylo jednoznačně nelegální. Ale neměli jsme žádné jasné indicie, že by někdo něco takového dělal. Řekli jsme si, že od tohoto závodu nesmí být vůbec žádná možnost něco takového udělat. “

„Pokud má tým konstrukci, která by umožňovala rychlou změnu této výšky, pak bude muset být zapečetěna, aby k ní v parc fermé nemohl mít přístup.“

„A myslím, že to všechny týmy dodržely, a pokud jde o nás, je to rozumně pod kontrolou.“

„Myslím, že odteď už to rozhodně není téma. Udělali jsme všechno, co bylo potřeba, aby už žádná obvinění neexistovala.“