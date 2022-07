Už to není boj o přežití. Mercedes věří, že má vůz, se kterým se už dá pracovat

Pokud by nevyjel safety car, Lewis Hamilton by měl šanci vyhrát. Myslí si to Toto Wolff, který skutečně nemusí být daleko od pravdy. Stříbrné šípy byly na Silverstonu silné, i když jim pomohly i problémy soupeřů. To, že bude Silverstone Mercedesu vyhovovat, se očekávalo.

Jedna vlaštovka jaro nedělá. Celkově Mercedes stále na Red Bull ztrácí, ale věří, že je na správné cestě.

„V prvních několika závodech jsme doslova bojovali o přežití a jezdci bojovali o přežití s autem, se kterým bylo neuvěřitelně těžké pracovat,“ řekl ředitel traťového inženýrství Mercedesu Andrew Shovlin, kterého cituje Motorsport.com.

„Ale ve skutečnosti jsme odvedli slušnou práci, abychom získávali body a využívali příležitostí, když ostatní měli problémy se spolehlivostí.“

Mercedesu se dařilo ve Španělsku, kde Russell skončil třetí, Hamilton pátý. Tým měl v rukou vůz, který neposkakoval. Tři městské okruhy však byly pro stříbrné šípy obtížné.

„Hledáme problémy, a pak se pokusíme uplatnit naše inženýrské schopnosti při jejich řešení. Řekl bych, že cesta, kterou se nyní chceme vydat, je stále jasnější. A to je z hlediska vývoje povzbudivé.“

„Tohle (silverstonské) vylepšení je první v řadě vylepšení, které jsme začali vytvářet v Barceloně.“

Mercedes na začátku sezóny překvapil svým konceptem nulových bočnic. Stále však trvá na tom, že s jeho problémy nesouvisí.

„Co se týče koncepce vozu, od doby, kdy jsme závodili poprvé, jsme toho hodně změnili. Vůz se chová úplně jinak, než když poprvé vyjel na trať. Když se na něj podíváte z dálky, vypadá aerodynamicky dost podobně tomu, co jsme měli v prvním závodě, ale je to teď úplně jiná bestie.“

Na otázku, zda má pocit, že tým od debutu vozu W13 přišel s novou koncepcí, Shovlin odpověděl: „Myslím, že ano. V Barceloně jsme možná změnili koncepci, pokud jde o způsob fungování vozu, abychom se pokusili vyřešit poskakování. A zatímco naše problémy s poskakováním zcela oprávněně vyvolaly v prvních závodech velký zájem, protože jsme byli na nejhorším konci spektra, když se na nás podíváte tady, tak si myslím, že jsme vlastně blízko lepšímu konci. Určitě nejsme nejlepší, ale jsme daleko od toho, abychom byli nejhorší. Myslím, že jsme udělali pokrok. A to, co nám zůstalo, je auto, které je trochu tužší, než bychom chtěli. Ale určitě je to auto, se kterým můžeme začít pracovat.“