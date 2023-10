Už to fouká! McLaren začíná využívat vlastní aerodynamický tunel

McLaren už má v rámci MTC nový vlastní aerodynamický tunel. Jeho přestavba nebyla snadná.

Od roku 2010 McLaren nepoužíval vlastní aerodynamický tunel ve Wokingu. Místo toho si pronajímal tunel Toyoty v Kolíně nad Rýnem. Nové díly pro Rakousko i Singapur byly ještě vyvíjeny v tomto tunelu.

Po příchodu Andrease Seidla (který mezitím už odešel) se McLaren pustil do stavby nebo spíše přestavby vlastního tunelu. Ten začal fungovat už před několika měsíci, ale nejdříve bylo potřeba ho kalibrovat.

Nyní už by měl být tunel oficiálně uveden do provozu. Podle pravidel nemůže tým formule 1 využívat dva tunely. McLaren dnes potvrdil že už FIA oznámil, že opustil tunel Toyoty a začíná používat ten svůj.

Přestavba začala formálně v roce 2019, kdy byla provedena analýza, zda by tehdejší starý tunel mohl být modernizován a ne nutně zcela nahrazen. Odpověď byla ano, a tak se ve Wokingu pustili do práce.

„Jakmile byl projekt schválen, provedli jsme proces návrhu současně s demolicí stávajícího aerodynamického tunelu,“ řekla manažerka inženýrského projektu Hannah Allan.

„Demolice zahrnovala rozbití staré ocelové konstrukce na mnohem menší kusy, aby prošla dveřmi ven z budovy. Při pohledu na prázdný prostor, kde kdysi stála stará testovací sekce, jsme si řekli, že teď už není cesty zpět!“

„Byl to obrovský projekt a největší investice od výstavby MTC,“ řekl ředitel výzkumu, vývoje a technologie Christian Schramm. „Bylo to úžasné týmové úsilí a mnoho odříkání, hodin a odpracovaných směn navíc, jak v týdnu, tak o víkendech. Byl to složitý projekt, ale tvrdá práce týmu zajistila, že jsme byli úspěšní.“

Obří skládačka

McLaren popisuje projekt spíše jako upgrade původního tunelu než jako zcela nové zařízení.

„Skutečnost, že bychom nemuseli začínat od nuly, učinila projekt nákladově efektivnější, ale ne jednodušší,“ řekl Schramm. „Tým měl k dispozici již existující a velmi specifický prostor pro práci, který určoval rozměry aerodynamického tunelu a dodávky dílů, které bylo nutné rozdělit na menší kusy, aby se vešly do budovy, než byly jako obří skládačka přišroubovány a svařeny zpět dohromady se stávajícími tunelovými sekcemi.“

„Kvůli prostorovým omezením je tunel tak vysoký a široký, jak jen může být. To znamenalo, že naše návrhy musely být velmi specifické, což je časově náročnější. Kupříkladu vozovka v testovacím úseku je stejně široká jako vrata, kterými prošla.“



Foto: Mclaren

Vše v testovací sekci je zcela nové, ale kromě hlavního ventilátoru, který generuje proudění vzduchu v uzavřené smyčce, byla zachována velká část vnější ocelové konstrukce.

Proud vzduchu generovaný ventilátorem cirkuluje čtyřmi rohy tunelu. Na své cestě prochází otočnými lopatkami a přes tepelný výměník, který se používá k udržení stálé teploty vzduchu.

Vzduch také prochází řadou zařízení pro úpravu proudění, aby se odstranily veškeré turbulence předtím, než je urychlen skrz sekci trysek na požadovanou rychlost 50 m/s (180 km/h), což je maximální rychlost povolena pravidly.

Formule 1 už delší dobu pracuje s 60 % modelem vozu. Starý tunel ale pracoval s 50 % modelem.

Efektivita

Mezi Wokingem a aerodynamickým tunelem Toyoty v Kolíně je vzdálenost 620 kilometrů. Nový tunel by tak měl především zvýšit efektivitu. Pro inženýry ale také z pohledu nákladů je samozřejmě lepší, když je tunel součástí továrny a nemusí se využívat externí tunel.