Už si neskočí. Leclerc přiznal, že Ferrari nebylo nadšené jeho skokem z letadla

Jezdci formule 1 dostávají slušně zaplaceno (zejména ti špičkoví), ale není to zadarmo. Kromě ztráty soukromí, každodenního fyzického tréninku a nutné životosprávy jde také o přísné smlouvy. Týmy obvykle jezdcům zakazují nebo minimálně omezují adrenalinové zážitky. Konec konců Robert Kubica před léty ukázal, že to má své důvody.

Leclerc si v prosinci skončil s padákem. Ferrari podle něj nebylo nadšené. Monačan ale vidí jistý rozdíl ve srovnání s jinými nebezpečnými aktivitami.

„Ano, normálně byste to měli udělat (požádat o povolení),“ řekl Leclerc na Autosport International Show. „Pro seskok jsem to neudělal, protože jsem si říkal, že když se to pokazí, tak už tady nebudu, abych dostal vynadáno. Takže jo, prostě jsem to udělal a byli pak trochu naštvání.“

„Podruhé už to neudělám. Bylo to úžasné, ale bylo to jen jednou.“

V rámci přípravy na novou sezónu vyrazil Leclerc i na lyže. „Miluji lyžování. Není to nejbezpečnější věc a jako jezdci jsme omezeni v tom, co můžeme dělat, ale dovolují mi lyžovat, takže to je asi to nejlepší.“

Leclerc má i další koníčky. Má rád motorky. Jednou se už pochlubil na Instagramu, ale i zde jsou nejspíše hranice.

„Rád bych si vyzkoušel motocykl MotoGP, ale nejsem si jistý, že by Ferrari souhlasilo. Musím se zeptat, ale motorky obecně miluji.“