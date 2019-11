Už se to nebude opakovat, říká o kolizi svých jezdců v Brazílii Binotto

V rámci dnešní tiskové konference FIA odmítl šéf Ferrari upřesnit podrobnosti diskuse, kterou měl po Brazílii s Vettelem a Leclercem.

„Nemám k tomu co říct,“ uvedl Binotto. „Je to něco, o čem jsme interně diskutovali. Oba jsou velmi dobří jezdci, vědí přesně, co mají dělat. Myslím, že to, co se stalo, bylo nešťastné, ale už se to nestane.“

Binotto řekl, že nemá zájem dávat kolizi za vinu konkrétnímu jezdci. „Je na vině jeden jezdec více než ten druhý? Myslím, že to není důležité. Tentokrát to mohl být Seb, příště to bude Charles.“

„Oba jezdci bojují, oba mohou dělat chyby. Nakonec je důležité zajistit, aby se to už nestalo.“

„A opět si nemyslím, že je toho hodně, o čem lze diskutovat. Je to něco mezi naší továrnou, mezi námi, něco, o čem jsme diskutovali.“

