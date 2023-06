Už před kontaktem s Hamiltonem Norris nevěřil v body

Lando Norris z McLarenu nedokázal start z třetího místa přetavit ve Velké ceně Španělska formule 1 v dobrý výsledek. Jeho závod poznamenal kontakt s Lewisem Hamiltonem v prvním kole.

Brit získal v sobotní kvalifikaci na Katalánském okruhu pro sebe a McLaren povzbudivé třetí místo. O šanci na dobrý výsledek ale přišel už v prvním kole závodu, když ve druhé zatáčce kolidoval s Hamiltonem a musel zamířit do boxů pro nové přední křídlo.

V závodě byl Norris nakonec klasifikován na 17. místě. Brit přiznal, že už před kolizí nečekal, že by mohl dojet na bodech vzhledem k závodní rychlosti McLarenu a skutečnosti, že několik jezdců z čela pole startovalo ze zadních pozic.

„Rychlost dnes byla podle očekávání, tedy špatná. Nemyslím, že jsme dnes čekali něco jiného. Naším cílem možná bylo skončit na bodech, nečekali jsme ale nic takového jako včera,“ řekl Norris.

„Zřejmě ne,“ odpověděl, zda by mohl bodovat, kdyby neměl kontakt s Hamiltonem. „Protože jsme pomalí, a to celý rok. Nevím, není co k tomu dodat. Včerejšek byl výjimečný. Některé dobré týmy se hodně trápily a některé slabší týmy odvedly lepší práci, takže to byl jen zvláštní den. Lidé dělali spoustu chyb, my na nich vydělávali.

„Rychlostně celou sezónu ztrácíme, v polovině závodů jsme měli problém dojet na bodech. Stejně tak dnes. Rozhodně nejsme tak rychlí jako Alpine, Aston nebo těch pět nebo šest nejlepších týmů. Není důvod si myslet, že skončíme na bodech, protože nejsme dost rychlí.“

Kontakt s Hamiltonem označil za závodní incident. Celá situace podle něj vznikla v reakci na souboj Maxe Verstappena s Carlosem Sainzem o vedení.

„Viděl jsem, že Max v první zatáčce vyjel mimo trať, byl trochu široký, ve druhé zatáčce proto musel přejet obrubník a všichni to jen kontrolovali. Byl jsem příliš blízko Lewisovi, abych mohl reagovat a brzdit. Smolný moment. Lewis byl v pohodě, neudělal nic špatně.“

Nebodoval ani Piastri

Ačkoliv startoval v nejlepší desítce na devátém místě, na bodované umístění nedosáhl ani Oscar Piastri. Australan projel cílem třináctý.

„Bylo to smolné odpoledne. Naše rychlost z kvalifikace se nepřenesla do závodu, takže to bylo těžké,“ řekl Piastri.

„Je ale důležité, že si vezmeme pozitiva ze sobotního kvalifikačního výsledku, kde byla naše rychlost na jedno kolo velmi dobrá. Teď jen musíme zapracovat na závodní rychlosti.“