Už několik týdnů jsem nebyl na sociálních sítích, říká Norris

Všichni jezdci jsou aktivní na sociálních sítích. Konec konců to dnes ani jinak nejde. Ne všechny příspěvky ale píšou oni. Mají samozřejmě spolupracovníky, kteří některé příspěvky vkládají za ně. Týká se to zejména fotografií a videí.

Lando Norris uveřejnil na Instagramu poslední příspěvek 9. května. Nepsal ho ale zřejmě on.

„Už několik týdnů jsem nebyl na sociálních sítích,“ řekl Norris, kterého cituje ESPN. „Prostě mě to nebaví. Nemám to zapotřebí. Je to můj život. Můžu si dělat, co chci.“

Kimi Räikkönen říkával, že by v ideálním světě hodil svůj telefon do jezera. V roce 2017 ale vzal sociální sítě na milost a založil si profil na Instagramu.

„Asi jsem na tom stejně,“ řekl Norris. „Užívám si, že už neberu telefon do rukou tak často jako dřív.“

„Pořád používám telefon a pořád si píšu s přáteli a všechny tyhle věci. Jen sociální sítě z mého pohledu vnímám spíše jako plýtvání časem a energií a prostě je nepotřebuji. Nechci je. Nepřipadá mi to zajímavé.“

„Prostě mám pocit, že mám víc času na věci, které chci dělat. Chci jen trávit čas se svými přáteli. Chodím hrát golf a trénovat a dělat věci, které jsou produktivní.“