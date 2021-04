Už nechceme tomu druhému zničit kariéru, pochvaluje si Ricciardo současný vztah s Verstappenem

Během sezón 2016 až 2018, kdy byli týmovými kolegy, získali pro Red Bull dohromady devět vítězství. V roce 2018 v Baku mezi nimi ale došlo také ke kolizi.

A ačkoliv Verstappen u Red Bullu čeká na podobně konkurenceschopného týmového kolegu, který mu bude stačit jako Ricciardo, Australan po dvou letech u Renaultu zamířil pro letošní sezónu k McLarenu.

„Myslím, že být přátelé je pro nás s Maxem nyní jednodušší ze dvou důvodů. Zaprvé už nejsme přímí konkurenti, nesnažíme se v zásadě zničit kariéru toho druhého!“ vysvětluje Ricciardo v rozhovoru pro Square Mile.

„A zadruhé. Samozřejmě, vyhrával jsem s ním závody a jako jeho týmový kolega také získával pole position, takže myslím, že vždy věděl o mé rychlosti a respektoval mě, ale teď, co jsem odešel, střídali se další a on měl různé týmové kolegy, myslím, že jeho respekt vůči mně se ještě zvýšil. Chci říct, nikdy jsme jeden druhého nenáviděli, jen jsme chtěli ukončit kariéru toho druhého! Je to tak jasné.“

Ricciardovi následovníci Pierre Gasly a Alexander Albon nedokázali s Verstappenem udržet krok.

„Popravdě věřím, že Red Bull věděl, co ve mně a Maxovi mají. Samozřejmě věděli, že jsme na nejvyšší úrovni a ano, možná očekávali, že budou trochu bojovat s tím, kdo po mně vyplní sedačku.

„Nevím, ale řekl bych, že někteří lidé mimo tým možná podcenili to, co jsme si s Maxem navzájem způsobili, abychom posunuli toho druhého na vyšší úroveň. Pierre a Alex na to evidentně nedokázali navázat. Nebo alespoň ne dost rychle.“