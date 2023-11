Už jen dva závody? Díky bohu, říká Hamilton. Z problémů viní podlahu

Mercedes nezažil v Brazílii zrovna úspěšný víkend. Hamilton dojel osmý, Russell musel odstoupit.

Sky Sports Hamiltonovi připomněla, že do konce sezóny zbývají už jen dva závody.

„Ano. Díky bohu,“ reagoval Hamilton. „Nepřišlo mi to tak katastrofální jako včera. Včera mi doslova nezbyly žádné pneumatiky, byly opotřebované na nulu. Mám pocit, že jsem dnes jel lepší závod, co se týče řízení pneumatik. Jel jsem, jak nejlépe jsem uměl.“

„Jsou chvíle, kdy auto funguje, a chvíle, kdy ne. V průběhu kola je hodně nekonzistentní, takže musíme přijít na to, čím to je. Pak jsme také opravdu pomalí na rovinkách a v zatáčkách auto zase klouže.“

V rozhovoru pro Autosport byl Hamilton konkrétnější. „Podlaha zkrátka nepřisaje auto k trati. Donutilo nás to přejít na větší křídlo. Na rovinkách pak máme obrovský odpor.“

„Na rovinkách potom ztrácíme spoustu času, s tím nemůžu nic dělat a v zatáčkách kloužeme. Musíme se podívat, proč se to na této drsné trati dělo.“

„Prostě se nám přehřívají pneumatiky, na rovinkách jsme pomalí, v zatáčkách nemáme přilnavost,“ shrnul Hamilton.

Hamilton uvedl, že doufá, že se tým z dnešního dne poučí. „Jsem si jistý, že se půjdeme podívat na věci a najdeme věci, které jsme měli udělat jinak, ale s jedním tréninkem je to těžké. Jsem stále hrdý na tým, pořád sem přijeli a odvedli svou práci, drží hlavu vztyčenou a v tom musíme pokračovat.“

Russell nedokončil

George Russell musel ze závodu odstoupit kvůli přehřívání vozu. „Tento víkend jsme zjevně něco pokazili, ještě si nejsme příliš jistí, co to bylo, ale neměli jsme prostě dobrou rychlost,“ řekl Russell.

„Mysleli jsme si, že včerejšek mohl být ojedinělý, ale zjevně nebyl, takže se musíme přeskupit a pokusit se to pochopit. Před 12 měsíci to byl náš nejsilnější závod roku, o 12 měsíců později je to zdaleka nejslabší závod roku, takže je to velmi zvláštní.“

„Auto bylo tento víkend prostě pomalé. Pneumatiky klouzaly a myslím, že to, co jsme dělali, bylo maximum. Něco mi na tom nesedí, prostě najednou neztratíte výkon o sekundu a z auta bojujícího o stupně vítězů se nestanete auto bojující jen o body.“