Už je to minulost, říká Räikkönen po dvou nepovedených závodech

Ve Spa měl Räikkönen kolizi s Verstappenem. V Monze odstartoval po nehodě v kvalifikaci z boxů a následně dostal penalizaci kvůli chybě týmu, který mu nasadila špatné pneumatiky.

Räikkönen po závodě řekl, že to byl víkend na ho***. „Spa a Monza nebyly dobré, ale to je minulostí,“ řekl Fin. „Náš cíl pro tento závod se nemění. V každé části víkendu musíme udělat dobrou práci, protože to je jediný způsob, jak být na přední straně středu pole.“

Alfa Romeo byla už šestá, ale v posledních závodech se týmu moc nedařilo a je osmý.

„Rozdíly ve středu pole jsou velmi malé,“ říká Frédéric Vasseur. „Musíme se vyhnout chybám a dát oběma vozům možnost bojovat o body.“

Podle šéfa Alfy Romeo je Singapur složitým závodem. „Vlhkost, teplo, podivné časy – je to těžký víkend, ale náš tým je připraven na výzvu.“

„Ukázali jsme, že můžeme být konkurenceschopní všude, kam přijedeme. Není důvod, abychom tento víkend neměli být v mixu, ale musíme odvést řádnou práci. V relativně dlouhém kole, jako v Singapuru, znamená každý detail rozdíl.“

Antonia Giovinazziho, který v Monze získal dva body, čeká první start v Singapuru.

„Výsledek v Monze znamenal velké posílení sebedůvěry,“ řekl Ital. „Těším se na další dobrý závod v Singapuru. Závody v noci jsou vždy zvláštní, i když v autě to tak necítíte. Trať Marina Bay je náročná – s tolika zatáčkami a velmi malou rezervou pro chyby. Ale cítím, že jsem dobře připraven a těším se na návrat do auta.“

Foto: Getty Images / Charles Coates