Už aby tahle sezona skončila, přeje si Hamilton, kterého čekají poslední tři závody s Mercedesem

Lewis Hamilton prožívá svoji dvanáctou a zároveň poslední sezonu s Mercedesem před tím, než se přesune k Ferrari. Závěr veleúspěšného angažmá v německém týmu však britskému závodníkovi nevychází tak, jak by si přál.

Zatímco před letní přestávkou získal sedminásobný šampion dvě výhry, od jejího konce se v sedmi závodech nepodíval na stupně vítězů.

Trápení Hamiltona pokračovalo i během uplynulého víkendu na Interlagosu, ze kterého si po velkém boji s monopostem vítěz 105 velkých cen odvezl jediný bod za desáté místo v nedělním hlavním závodě. To vše v kontextu toho, že jeho týmový kolega George Russell dokončil závod na čtvrtém místě poté, co mu navíc do karet nehrálo přerušení velké ceny krátce před její polovinou.

„Závod nestál za nic, ale řídit auto Senny bylo to nejlepší (v rámci demonstrační jízdy před závodem), co jsem kdy zažil, takže jsem šťastný a vděčný za tuto zkušenost,“ uvedl po závodě Hamilton, kterého cituje web RacinNews365.

K současnému vozu Mercedesu s označením W15 se však Brit vyjadřovat nechtěl.

„O autě nemluvme, protože je špatné. Sobota (kdy byl na programu sprint) byla hrozná, a stejně tak i neděle. Auto bylo špatné po celý víkend,“ prohlásil jezdec, kterého čekají poslední tři závody s Mercedesem.

Z jeho slov však vyplývá, že se na ně, vzhledem k současné formě jeho monopostu, příliš netěší. Na otázku, zda by si přál, aby letošní sezona už brzy skončila, totiž odpověděl:

„Její konec nemůže přijít dostatečně brzy.“