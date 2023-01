Uvidíme Sainze juniora na Dakaru? Závod se mi líbí a zajímá mě, říká

Úvod letošního Dakaru si přímo v jeho dějišti nenechal ujít Carlos Sainz junior, který se vydal do Saudské Arábie povzbudit svého otce Carlose.

Stane se jednou současný pilot Ferrari Carlos Sainz junior po vzoru svého otce účastníkem slavné Rallye Dakar? To zatím není jisté, nicméně je zřejmé, že španělskému jezdci není tento vytrvalostní závod lhostejný.

Vítěz loňské Velké ceny Británie to potvrzuje i svojí přítomností přímo v dějišti, kam zamířil podpořit svého otce Carlose seniora, jenž v barvách týmu Audi usiluje o čtvrtý dakarský primát.

„To, že jsem tady, je i z toho důvodu, že se mi tento závod líbí a zajímá mě. Nejsem tu jen proto, že zde závodí můj otec,“ citoval Sainze juniora španělský list Marca.

„Dakar sleduji od roku 2006, kdy ho začal jezdit můj otec, takže už je to 16 nebo 17 let. Vždycky jsem chtěl přijet, ale termínově mi to nevycházelo. Letos jsem si na Dakar vyhradil týden od 1. ledna, protože sezona F1 skončila dříve,“ vysvětlil rodák z Madridu, který na Nový rok přihlížel tomu, jak jeho otec ovládl první etapu letošního ročníku.

„Sledovat tátu z vrtulníku bylo velké dobrodružství. Navíc se mu podařilo etapu vyhrát,“ uvedl Sainz junior, jenž na vlastní oči viděl i výměnu pneumatiky přímo během etapy.

„Když zastavili měl jsem z toho malý infarkt, ale nakonec po dvou minutách pokračovali dál,“ ulevilo se mu.