Uvidíme Micka Schumachera v Le Mans? Nové spekulace nechce komentovat

Mick Schumacher se snaží vrátit do formule 1, ale v příštím roce se mu to nejspíše nepodaří.

Mick Schumacher chce napodobit Daniela Ricciarda, Alexe Albona nebo Estebana Ocona a po přestávce a roli rezervního jezdce se vrátit zpět na startovní rošt.

V příštím roce se mu to ale asi nepodaří. Teoreticky zbývají dvě / tři sedačky – u AlphaTauri a Williamsu. Helmut Marko ale už dříve Schumachera odmítl a bude se nejspíše vybírat mezi Ricciardem, Lawsonem a Cunodou. U Williamsu zřejmě zůstane Sargeant.

Schumacher chce závodit a jako logická se tak jeví stále prestižnější série WEC, jejíž součástí je také čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans.

V průběhu pátku se objevily spekulace, že by Schumacher mohl být součástí posádky hypercaru A424_β, který pro ročník 2024 připravuje Alpine.

Motorsport Total se Schumachera na tyto spekulace zeptal, ale mnoho informací z něj nedostal.

„Vždy se objeví nějaké fámy,“ řekl Schumacher v Singapuru v rozhovoru pro Motorsport-Total.com. „Někdy jsou věci, které musíte nejprve vyhodnotit a pochopit. To je vše, co chci v tuto chvíli říct.“

Německý web na to šel oklikou a zeptal se bývalého jezdce Haasu, zda se mu vůbec prototypy jako jezdci líbí. „Upřímně řečeno, pro mě... Jde o to vyhodnotit možnosti, které tu jsou, a pochopit, jaké další možnosti tu mohou být. To je to, co právě teď dělám.“

Sezóna WEC bude v příštím roce trochu náročnější, ale Schumacher by teoreticky mohl jezdit ve vytrvalostních závodech ale také plnit roli rezervního jezdce. Toto Wolff by to uvítal.

„Byla by velká škoda, kdyby formule 1 přišla o Micka,“ řekl Wolff. „Jedna věc je ale jasná: neztratíme ho! Pokud mu jeho angažmá u jiného výrobce umožní být u nás rezervním jezdcem, pak si ho samozřejmě necháme.“

Wolff opakovaně říká, že Schumacher odvádí dobrou práci na simulátoru a zaslouží si druhou šanci.

„Pokud se v autě po dlouhou dobu necítíte dobře, dostáváte se pod tlak, protože výkony nepřicházejí. A myslím, že právě to se mu stalo v Haasu. Je rychlý. Nemůžete vyhrát formuli 3 a formuli 2, pokud nejste rychlí. Pokud tam vyhrajete, tak máte potenciál. Z nějakého důvodu to ale nebyl schopen ukázat.“

Kombinace rezervního jezdce a pilota WEC by byla dobrá i podle Ralfa Schumachera. „Je jedno, jaký závod, jaký okruh, jaký předjížděcí manévr – pořád je to lepší než žádný! A hlavně, v tak špičkovém autě je to stejně super trénink,“ řekl Mickův strýc.

Jezdec F1 v Daytoně

Le Mans vyhráli mimo jiné Hülkenberg a Alonso a letos Giovinazzi. A samozřejmě řada jezdců, které jsme ve F1 viděli před delším časem.

Zimní přestávka bude v příštím roce relativně krátká. Přesto si některý ze současných jezdců odskočí ke sportovním vozům.

Podle sportscar365 pojede jeden z „aktivních jezdců“ formule 1 v lednu čtyřiadvacetihodinovku v Daytoně za tým WTR Andretti. Majitel týmu Wayne Taylor ale zatím nechtěl prozradit, o koho jde.