Uvidíme jezdce ve svých nových týmech už letos?

Týmy budou mít letos možnost nasadit do testů své nové jezdce pro příští rok. Otázkou je, kolik týmů tuto možnost dostane.

V polovině srpna jsme napsali článek o 10 věcech, na které budeme do konce roku zvědaví. Na jednu důležitou věc jsme si ale vzpomněli až později.

Uvidíme už letos jezdce ve svých týmech? Po Abú Dhabí se uskuteční tradiční posezónní testy. Týmy nasadí dvě auta – v jednom bude mladý jezdec (takový, který má na kontě maximálně dva závody) a ve druhém kdokoliv jiný, kdo bude testovat pneumatiky pro příští rok.

Je téměř jisté, že ve svých týmech uvidíme Olivera Bearmana, Jacka Doohana nebo Antonelliho. Ale co jezdci, kteří přestupují z jednoho týmu do druhého? Uvidíme poprvé Lewise Hamiltona za volantem Ferrari? Nebo Carlose Sainze u Williamsu?

Současní jezdci mají smlouvu se svým týmem až do konce roku. Pokud chtěl například Hamilton usednout do vozu Ferrari, mohl by tak učinit po dohodě s Mercedesem.

Podobné dohody jsou možné. V roce 2022 jsme například viděli ve voze Astonu Martin Fernanda Alonsa, který v té době ještě „patřil“ Alpine. Na jeho voze a helmě ale nebyly žádné sponzorské nálepky (viz obrázek níže).



Foto: Getty Images / Bryn Lennon

James Vowles doufá, že Ferrari povolí Sainzovi účast v testu s Williamsem.

„S Ferrari se ještě musíme dohodnout na podmínkách, ve Ferrari má smlouvu do konce roku 2024,“ řekl Vowles, kterého cituje web RacingNews365. „Doufám však, že ho v Abú Dhabí uvidím v autě.“