Uvidíme Hamiltona letos na startu? Podle zpráv z Velké Británie je to nejisté

Ukončí Lewis Hamilton kariéru? Dá si přestávku? Nebo bude pokračovat? Nejpravděpodobnější je třetí možnost. Hamilton má smlouvu a ještě před pár týdny by spekulace o jeho předčasném konci zřejmě nikdo nenapsal. Nyní se objevují a to zejména kvůli Hamiltonově mlčení po skončení posledního závodu loňské sezóny.

Craig Slater ze Sky Sports se však odvolává na zdroje z okolí Hamiltona, podle kterých není jisté, zda sedminásobného mistra světa letos uvidíme na startovním roštu.

„Do první grand prix v Bahrajnu zbývá 69 dní a stále není jasné, zda bude Lewis Hamilton na startovním roštu,“ řekl Craig Slater.

„Slyšel jsem od vysoce postavených zdrojů blízkých Hamiltonovi, že je v tuto chvíli stále nejasné, zda bude v prvním závodě sezóny na startovním roštu.“

Hamilton mlčí od posledního závodu sezóny, ve kterém přišel o titul. Po závodě poskytl krátký rozhovor Jensonu Buttonovi na startovním roštu, ale na tiskovou konferenci už nepřišel. A nedorazil ani na předávání cen FIA.

„Od té doby jsem mluvil s různými lidmi, kteří s ním měli nějaký kontakt. Řekli mi, že očekávají, že se Lewis vrátí a pokusí se získat osmý titul mistra světa. Vysvětlili mi však, že i když se zdálo, že to vzal toho večera dobře, v následujících dnech ho velmi zasáhlo, co se stalo – způsob, jakým ten večer ztratil vítězství a kvůli tomu také mistrovství.“

FIA přislíbila, že prověří okolnosti toho, co se dělo v posledních kolech Grand Prix Abú Dhabí 2021. Podle Slatera platí, že čím déle se to vleče, tím je menší pravděpodobnost, že se Hamilton letos postaví na start.

„Bylo mi to tak řečeno,“ uvedl Slater. „Čím déle se to vleče, čím déle nedostaneme výsledek tohoto vyšetřování a některá zjištění od FIA ohledně toho, jak se F1 bude chovat dál, tím horší bude situace Lewise Hamiltona. A to je od vysoce postaveného zdroje blízkého této situaci.“

Je to 50 na 50, říká Prost

Podle Alaina Prosta má Hamilton důvody pokračovat i skončit. „Je těžké vžít se do jeho situace,“ řekl Prost, kterého citoval francouzský týdeník Le Journal du Dimanche.

„Určitě má spoustu důvodů, proč skončit i proč pokračovat. Je to padesát na padesát. Dostal velký úder, ale bylo by opravdu smutné, kdyby tu v této sezoně nebyl.“

Prost doufá, že vyhlídka toho, že bude díky změně pravidel na trati soupeřit s větším počtem soupeřů, je pro Hamiltona lákavá.

„Chci zůstat optimistou, protože je tu osmý titul a nové technické předpisy, na čele budou možná tři týmy a o titul bude bojovat čtyři nebo pět jezdců. To je výzva, kterou by Hamilton mohl chtít přijmout.“